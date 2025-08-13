Ветеран армії США Пол Левандовскі висловив 24 Каналу думку, що це ще один провал Трампа.

Чому Путін і Трамп зустрічаються?

Левандовскі розповів, що адміністрація Трампа насправді не в змозі впоратись із фіксованими політичними позиціями. Кілька днів тому політична позиція адміністрації полягала в тому, що Путіну необхідно зустрітись із Зеленським перед зустріччю з Трампом.

Ця умова була відкинута, схоже, через зміну настрою президента. Незрозуміло, чи є якась ціль, і яка вона. Однак одне з видань, здається газета Bild повідомила, що ця зустріч заснована на непорозумінні неготовності Путіна прийняти певні умови,

– зазначив ветеран армії США.

Він продовжив, що спецпредставник Трампа Віткофф думав, що Путін запропонував відвести війська зі спірних територій. Однак насправді цього не було.

Чи обдурить Путін Трампа?

За словами ветерана армії США, Путін може обдурити Трампа. Багато не треба, щоб обдурити цього президента. Знову ж таки з боку Трампа спостерігається неврівноважений настрій. Якщо прочитати його твіти, то вони починаються з одного повідомлення, й навіть не доходять до заключної думки.

"У нього було декілька дивних інтерв'ю. І це до того, про що ми вже говорили, хаотичне прийняття рішень, що базується на настрої, коли він каже, що втомився говорити з Путіним 2 тижні тому. Така була його позиція, мовляв, є втома від розмов, потрібні дії", – зауважив Левандовскі.

Як він зазначив, Трамп радий насправді говорити. Він радий запросити Путіна на Аляску. Він залишить Білий Дім і полетить до Путіна на Аляску. Тож, здатність президента США не мати фіксованої політики робить його прогнозування результатів практично неможливим.

Про що ще, крім України, говоритимуть Путін і Трамп?

Левандовскі наголосив, що Трамп, схоже, дуже зациклений на хороших угодах. Він завжди відкритий до економічних угод на тому чи іншому рівні. Тому це буде частиною розмови, яку Путін проведе з ним. Також буде дискусія про конфлікт в Ізраїлі на певномі рівні.

Це також важливо для адміністрації. Утім незрозуміло, як Путін може вплинути на цей конфлікт, адже він показав, що готовий брехати й обіцяти те, що не здатен виконати. Адміністрація показала готовність повірити йому. Важко сказати, що взагалі може вийти з цього,

– підкреслив ветеран армії США.

Він сказав, що просто так зустрічі з лідерами інших країн ніде не відбуваються. У будь-якій іншій країні це було б із фіксованим порядком денним. Дипломати, починаючи з контактів на нижчих рівнях і закінчуючи міністрами, секретарями, всі провели б розмови перед зустріччю.

"Той факт, що це відбулось, є безпрецедентним. Я думаю, що найбільш вірогідним підсумком буде те, щоб використати цю зустріч для приниження Трампа", – розповів Левандовскі.

Він додав, що Путін говоритиме Трампу про те, що Аляска належить США.