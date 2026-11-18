На саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва лідер КНР Сі Цзіньпін та російський диктатор Володимир Путін розкритикували західну політику санкцій та протекціонізму. Ці заяви пролунали напередодні прибуття президента США Дональда Трампа, з яким вони мають провести тристоронню зустріч.

Чому Сі розкритикував політику США

Президент Китаю Сі Цзіньпін у Шеньчжені закликав до відкритої торгівлі та міжнародної співпраці, намагаючись представити Пекін як стабільного економічного партнера на тлі торгівельної політики США, пише Reuters.

Ми повинні рішуче підтримувати засновану на правилах багатосторонню торговельну систему, в центрі якої перебуває Світова організація торгівлі, виступати за вільну та відкриту торгівлю й інвестиції, а також забезпечувати стабільність і безперебійну роботу глобальних промислових і логістичних ланцюгів постачання,

– заявив Сі.

Ця заява пролунала після того, як США оголосили про нові обмеження доступу Китаю до передових чипів для штучного інтелекту, зокрема продукції Nvidia. Це може ускладнити торгівельне перемир'я між двома країнами, адже Пекін уже пообіцяв відповісти на дії Вашингтона.

Водночас китайський лідер також пообіцяв продовжувати інвестиції у промисловість, розвивати нові технології, знижувати мита та відкривати внутрішній ринок для інших країн.

Зауважте! Країни Заходу критикують Пекін через профіцит зовнішньої торгівлі, який перевищує 1 трильйон доларів на рік. США та Європа вважають, що державна підтримка китайського виробництва створює нерівні умови конкуренції та загрожує їхнім промисловим підприємствам і робочим місцям.

Що заявив Путін про санкції

Тим часом російський диктатор продовжує жити у вигаданій реальності, заявляючи, що західні санкції, запроваджені після початку війни проти України, нібито не послабили російську економіку, а зробили її сильнішою.

Ба більше, на саміті АТЕС Путін цинічно назвав західні держави "колишніми гегемонами" та заявив про "принизливий занепад" Європи.

Традиційні інструменти економічного домінування втратили свою залякувальну силу,

– заявив очільник Кремля.

За словами Путіна, санкції, мита та експортні обмеження можуть мати певний стримувальний ефект, однак нібито не здатні зупинити економічне зростання або зруйнувати економіку конкурентів.

Нагадаємо, тристоронні переговори Трампа, Сі та Путіна мають відбутися у четвер, 19 листопада, на полях саміту АТЕС. Експерти прогнозують, що ця зустріч може стати майданчиком для обговорення не лише війни в Україні, а й конфлікту на Близькому Сході, торгівельних суперечок та відносин між провідними державами.