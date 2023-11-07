Українці знімають менше готівки закордоном: НБУ відзвітував за жовтень

Порівняно з початком року обсяг зняття готівки закордоном серед українців впав майже у чотири рази. У січні цей показник у шести найпопулярніших банках сумарно становив 460,7 мільйона доларів, а уже в липні – 115,6 мільйона доларів.

Українці менше знімають готівку закордоном

Найбільше обсяги впали у березні до 187,2 мільйона доларів проти лютого – 425,9 мільйона доларів. Далі скорочення вже не були такими кардинальними, наприклад з квітня по травень показник впав до 132 мільйонів доларів та 121 мільйона доларів у червні.

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Це стало результатом заходів НБУ, спрямованих на підвищення привабливості гривневих активів, калібрування валютних обмежень, покращення перетоків валюти між міжбанківським та готівковим ринками в Україні та посилення ефективності заходів фінансового моніторингу та валютного нагляду,

– пояснили в НБУ.

За безготівковими операціями частка опитаних НБУ шести банків становить 85% усіх операцій та 74% за операціями по зняттю готівки. У липні 2022 року українці сумарно зняли 534 мільйонів доларів готівки закордоном.

Де найбільше впали обсяги зняття готівки

Найбільш вигідним "картковий туризм" серед українців став у наступних країнах:

Польща – обсяги зняття готівки впали з 37% до 18%;

Словаччина – з 15% до 2%;

Румунія – з 8% до 1%.

Проте у деяких країнах ця частка зросла, зокрема в Німеччини та Іспанії – з 6% до 13% та з 3% до 7% відповідно.

У НБУ заявили, що загальні обсяги операцій залишалися високими, а їхня географічна структура стійкою. Багато грошей українці витрачають у Німеччині та Польщі, адже там найбільше біженців. Натомість призупинення "карткового туризму" ймовірно позначилося на певному скороченні витрат українців у торговельних мережах з березня 2023 року переважно у Польщі та Словаччині.

Незначне зростання таких витрат у липні, яке, ймовірно, збереглося і в наступні кілька місяців, зумовлене пожвавленням літнього відпочинку (найбільший приріст спостерігався в країнах, орієнтованих на морський туризм: в Італії, Болгарії, Хорватії, Іспанії та Греції),

– додали в Нацбанку.

Частка операцій у Польщі з січня по липень скоротилася до 22%, тоді як у Німеччині залишилася на рівні 9%. Проте за цей період частка в Іспанії та Італії зросла до 7% та 5%, а в Болгарії – з 2% до 4%.