Украинцы снимают меньше наличных заграницей: НБУ отчитался за октябрь

По сравнению с началом года объем снятия наличных за границей среди украинцев упал почти в четыре раза. В январе этот показатель в шести самых популярных банках суммарно составил 460,7 миллиона долларов, а уже в июле – 115,6 миллиона долларов.

Украинцы меньше снимают наличные за границей

Больше всего объемы упали в марте до 187,2 миллиона долларов против февраля – 425,9 миллиона долларов. Дальше сокращения уже не были такими кардинальными, например, с апреля по май показатель упал до 132 миллионов долларов и 121 миллиона долларов в июне.

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Это стало результатом мер НБУ, направленных на повышение привлекательности гривневых активов, калибровку валютных ограничений, улучшение перетоков валюты между межбанковским и наличным рынками в Украине и усиление эффективности мер финансового мониторинга и валютного надзора,

– объяснили в НБУ.

По безналичным операциям доля опрошенных НБУ шести банков составляет 85% всех операций и 74% по операциям по снятию наличных. В июле 2022 года украинцы суммарно сняли 534 миллиона долларов наличных заграницей.

Где больше всего упали объемы снятия наличных денег

Наиболее выгодным "карточный туризм" среди украинцев стал в следующих странах:

Польша – объемы снятия наличных денег упали с 37% до 18%;

Словакия – с 15% до 2%;

Румыния – с 8% до 1%.

Однако в некоторых странах эта доля возросла, в частности, в Германии и Испании – с 6% до 13% и с 3% до 7% соответственно.

В НБУ заявили, что общие объемы сделок оставались высокими, а их географическая структура устойчивой. Много денег украинцы тратят в Германии и Польше, ведь там больше беженцев. Приостановка "карточного туризма" вероятно отразилась на определенном сокращении расходов украинцев в торговых сетях с марта 2023 года преимущественно в Польше и Словакии.

Незначительный рост таких расходов в июле, вероятно, сохранившийся и в последующие несколько месяцев, обусловлен оживлением летнего отдыха (наибольший прирост наблюдался в странах, ориентированных на морской туризм: в Италии, Болгарии, Хорватии, Испании и Греции),

– добавили в Нацбанке.

Доля операций в Польше с января по июль сократилась до 22%, в то время как в Германии осталась на уровне 9%. Однако за этот период доля в Испании и Италии выросла до 7% и 5%, а в Болгарии – с 2% до 4%.