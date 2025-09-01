В Україні 1 вересня стартував новий навчальний рік. 3,5 мільйона учнів розпочали навчання у його межах.

Перший урок у новому 2025/2026 навчальному році у школах Міністерство освіти та науки України пропонувало присвятити вшануванню пам'яті захисників та захисниць України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.

Чому присвятили перший урок у школах?

У МОН наголошували, що ця тема є особливо актуальною в умовах продовження агресивної війни Росії проти України. Вона має намір сприяти:

формуванню в учнів національної свідомості та патріотизму;

вихованню активної громадянської позиції;

розвитку шанобливого ставлення до родин загиблих воїнів;

утвердженню цінностей свободи, гідності та відповідальності перед майбутнім України.

Для підготовки та проведення цього уроку вчителям рекомендували скористатися інформаційними матеріалами Українського інституту національної пам'яті, які містять історичні довідки, біографії героїв, приклади сучасних форм роботи з учнями.

Педагоги могли при цьому провести цей урок так:

урок пам'яті з використанням мультимедійних презентацій та документальних відео;

дискусії та круглі столи щодо значення захисту України для сучасності й майбутнього;

зустрічі з ветеранами, волонтерами та представниками родин загиблих воїнів;

творчі завдання (написання листів подяки, створення стінгазет, малюнків, відеопроєктів).

Яка тема уроку у школах Львова?

У школах Львова перший урок 1 вересня провели на тему "Яка музика в твоїй голові?".

В інтерактивному форматі відомі волонтери, журналісти та військові спілкувалися з учнями про вибір, мову, вплив інформаційного контенту та особисту відповідальність.

У ЛМР кажуть, що таку тему для першого уроку спонукав обрати неприємний випадок, який стався восени в одній нашій школі, коли учні слухали російську музику.

Також перед першим уроком розпочали цілий цикл заходів "Свідомість звучить українською", який реалізовуватимуть впродовж усього навчального року.