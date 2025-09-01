В Украине 1 сентября стартовал новый учебный год. 3,5 миллиона учеников начали обучение в его рамках.

Первый урок в новом 2025/2026 учебном году в школах Министерство образования и науки Украины предлагало посвятить чествованию памяти защитников и защитниц Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства.

Смотрите также Сколько школ будет работать с нового учебного года в Украине

Чему посвятили первый урок в школах?

В МОН отмечали, что эта тема особенно актуальна в условиях продолжения агрессивной войны России против Украины. Она намерена способствовать:

формированию у учащихся национального сознания и патриотизма;

воспитанию активной гражданской позиции;

развитию уважительного отношения к семьям погибших воинов;

утверждению ценностей свободы, достоинства и ответственности перед будущим Украины.

Для подготовки и проведения этого урока учителям рекомендовали воспользоваться информационными материалами Украинского института национальной памяти, которые содержат исторические справки, биографии героев, примеры современных форм работы с учениками.

Педагоги могли при этом провести этот урок так:

урок памяти с использованием мультимедийных презентаций и документальных видео;

дискуссии и круглые столы о значении защиты Украины для современности и будущего;

встречи с ветеранами, волонтерами и представителями семей погибших воинов;

творческие задания (написание благодарственных писем, создание стенгазет, рисунков, видеопроектов).

Смотрите также "Призраки Киева" подарили мощный оберег первоклассникам столицы

Какая тема урока в школах Львова?

В школах Львова первый урок 1 сентября провели на тему "Какая музыка в твоей голове?".

В интерактивном формате известные волонтеры, журналисты и военные общались с учениками о выборе, язык, влияние информационного контента и личную ответственность.

В ЛГС говорят, что такую тему для первого урока побудил выбрать неприятный случай, который произошел осенью в одной нашей школе, когда ученики слушали русскую музыку.

Также перед первым уроком начали целый цикл мероприятий "Сознание звучит на украинском", который будут реализовывать в течение всего учебного года.