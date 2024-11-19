1000 днів повномасштабної війни: МОН присвятило хоробрим вчителям зворушливе відео

Уже 1000 днів Україна мужньо тримає оборону за кожен клаптик землі, за мову, за право бути українцем у себе вдома. Серед тих хто тримає оборону – освітяни!

Міністерство освіти до 1000 дня війни презентувало зворушливе відео, пише 24 Канал. Воно демонструє, що таке бути вчителем під час повномасштабного вторгнення.

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Війна і освіта – як усе змінилося за 1000 днів

Освітяни – це ті люди, хто підтримує у дітях стійкість, на віру в себе і в нашу країну. Підтримує бажання мріяти, бути незалежними й творити власне майбутнє у своїй країні. Бути гордим за те, що ти українець!

Тисячі освітян пішли на фронт, виїхали зі своїх домівок в інші регіони України чи за кордон, але залишились вірними своєму покликанню, професії й своїм учням. Нелегкі спроби проводити уроки в укриттях, місцях, де є зв'язок і світло, – поштах, магазинах, офісах. Вести уроки з власних домівок і дистанційно зібрати учнів з усіх куточків світу, щоб і далі вчити бути українцем.

Школи у перші місяці війни – це братерства, місця де плелися маскувальні сітки, куди ховались в укриття, пункти обігріву та притулку, де жили ті, хто втратив свої домівки і втікав від жахів війни. Вчителі були серед тих, хто приймав і зустрічав українців зі Сходу і Півдня України.

Це уроки і лекції з окопів для учнів та студентів, щоб підтримати і надихнути молодь. Це щемливі зустрічі зі своїми педагогами у військовому строї, які свідчать про повагу та шану їхній мужності.

1000 днів війни – українська освіта: відео Міністерства освіти

Не усі повернуться в учительську чи за викладацьку кафедру, але ми вдячні їм і пам'ятаємо їх! Це 89 викладачів, які віддали свої життя на полі бою.

Освіта в Україні змінилася, але вона – вистояла! Відбудовуємо школи, переобладнуємо їх. Повертаємо з-за кордону учнів, щоб вони зростали на своїй землі.

Ще 486 тисяч дітей, що навчаються дистанційно через війну, 228 тисяч внутрішньо переміщених учнів і 344 тисячі тих, хто виїхав за кордон. Уже 7,5 тисячі учителів повернулися з-за кордону. 44 тисячі учнів навіть у тимчасовій окупації продовжують навчатися дистанційно в українських школах.

Ці 1000 днів – випробовування на міцність. За цей час освіта пройшла складний шлях – від потрясіння до відродження. Але навіть у найтемніші часи ми з вами будуємо майбутнє.

Війна в Україні почалась у 2014-му. Понад 10 років стійкість українців є прикладом для всього світу. І попри виклики, ми стоїмо, гартуємось і далі захищаємо своє.