З 2027 року в Україні стартує 12-річне навчання у школах: у МОН розповіли деталі

В Україні з 2027 року повноцінно впроваджуватимуть реформу старшої профільної школи. Усі учні вчитимуться вже 12 років.

Зараз триває підготовка та пілотування цієї реформи. Про це розповіли представники МОН України під час брифінгу, розповідає 24 Канал.

Як вчитимуться учні в Україні?

Пілотування реформи "Профільна" стартувало з 1 вересня 2025 року.