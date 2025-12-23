С 2027 года в Украине стартует 12-летнее обучение в школах: в МОН рассказали детали

В Украине с 2027 года полноценно будут внедрять реформу старшей профильной школы. Все ученики будут учиться уже 12 лет.

Сейчас идет подготовка и пилотирование этой реформы. Об этом рассказали представители МОН Украины во время брифинга, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также В МОН есть 4 модели повышения зарплат учителей: что предусматривают

Как будут учиться ученики в Украине?

Пилотирование реформы "Профильная" стартовало с 1 сентября 2025 года.