23 декабря, 13:41
С 2027 года в Украине стартует 12-летнее обучение в школах: в МОН рассказали детали
В Украине с 2027 года полноценно будут внедрять реформу старшей профильной школы. Все ученики будут учиться уже 12 лет.
Сейчас идет подготовка и пилотирование этой реформы. Об этом рассказали представители МОН Украины во время брифинга, рассказывает 24 Канал.
Смотрите также В МОН есть 4 модели повышения зарплат учителей: что предусматривают
Как будут учиться ученики в Украине?
Пилотирование реформы "Профильная" стартовало с 1 сентября 2025 года.