Об этом сообщила глава Кабмина Юлия Свириденко во время рабочей встречи, информирует 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

Сколько средств заложили на школьное питание?

Чиновница отметила, что в школах от Харьковщины до Львовщины появились бесплатные обеды.

На следующий год – из важного – в государственном бюджете мы предусмотрели 14,4 миллиарда гривен на эту программу. И будем работать над новыми возможностями,

– уточнила она.

Свириденко добавила, что государство систематически выделяет и закладывает в бюджете средства на модернизацию пищевых блоков. За два года реформы уже модернизировали 215 пищеблоков в школах. По ее словам, на эту цель в этом году заложили 960 миллионов гривен. На следующий год предусмотрели 1 миллиард гривен.

Глава правительства также акцентировала на проблеме нехватки работников. Для ее решения создают кулинарные хабы, чтобы на базе профессионально-технических заведений была возможность подготовки и переобучения школьных поваров. В прошлом году создали 11 хабов, восемь – в этом году, в 2026 году планируют открытие еще 5 хабов за счет субвенций.

В бюджете на следующий год предусмотрели 5 миллиардов гривен на строительство около 100 подземных школ и впервые – 1 миллиард гривен на укрытие для детских садов,

– рассказала премьер-министр.

Особое внимание, по ее словам, правительство уделяет прифронтовым областям. Там стартовал пилот реформы – с начала уже этого учебного года Кабмин обеспечил бесплатное питание для учащихся 1 – 11 классов в прифронтовых общинах.

Сколько учеников обеспечили бесплатным питанием?

Министр образования и науки Оксен Лисовой рассказал, что два миллиона школьников в стране могут получать горячее питание.

2 миллиона детей уже охвачены горячим питанием: 1,5 миллиона – за средства субвенции – ученики начальных классов, также ученики 5 – 11 классов на прифронтовых территориях, 500 тысяч – за средства местных бюджетов, это дети льготных категорий,

– рассказал Лисовой.

И добавил, что чиновники намерены довести это количество до 3 миллионов учеников. Говорится о детях, которые учатся очно или по смешанной форме. Но для этого нужно прогнозируемое финансирование и дисциплина выполнения на местах.

Глава МОН при этом напомнил, что бесплатное горячее питание для учащихся начальной школы ввели в 2024 году. На это в бюджете предусмотрели 2 миллиарда гривен. В этом году правительство продолжило финансирование бесплатного питания в школах. Программу расширили на учеников 5 – 11 классов в прифронтовых общинах. В 2026 году планируют охватить бесплатным горячим питанием учеников 5 – 6 классов во всех регионах. Также на 2025 – 2026 учебный год Всемирная Продовольственная программа ООН выделила полмиллиарда гривен на финансирование питания учащихся начальных классов.