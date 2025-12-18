По мнению учителя, приоритетом должна быть практичность полученных знаний на уроке. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на медиа НУШ.

Что сказал учитель о современном состоянии программы по биологии в школе?

По словам учителя, школьники изучают строение митохондрий, рибосом, сердца лягушки и птицы, решают генетические задачи, сушат жуков и приносят скелеты рыб, но большинство этих знаний никак не помогают им в повседневной жизни.

Я, конечно, не сторонник того, чтобы мы выучили все. Пусть бы мы узнали о меньшем количестве фактов, но бы узнали так, что знали бы, что с тем делать потом,

– отметил Шаламов.

Он отметил, что важно объяснять строение собственного тела, особенности работы сердца и кишечника, а также давать практические советы, что делать при болях или когда обращаться к врачу. Учитель отметил, что такая практическая подготовка особенно важна в современных условиях.

Шаламов также привел пример своих бывших учеников, которые во время войны организовали фонд помощи и разбирались с медицинскими запросами, где 80% запросов оказывались непроверенными или опасными для здоровья.

По его мнению, знания, которые помогают распознавать и правильно реагировать на такие ситуации, должны стать главной целью уроков биологии для всех детей, а не только для будущих биологов.

Что известно о реформе образования в Украине?