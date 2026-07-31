З 1 вересня у дитсадках викладатимуть англійську: як організують роботу

З 1 вересня у дитсадках України викладатимуть англійську мову. Міністерство освіти і науки вже надало роз'яснення, як організувати цю роботу.

Відповідні норми та рекомендації висвітлені в листі, який надіслали керівникам освітніх департаментів.

Що зміниться у дитсадках з 1 вересня

З нового навчального року діти п'яти-шестирічного віку обов'язково вивчатимуть у дитсадках англійську мову. При цьому незалежно від форми власності та підпорядкування закладів освіти.

Рішення про використання конкретної освітньої програми схвалює педагогічна рада дитсадка. Їх може розробити колектив.

Для викладання англійської мови передбачили запровадження посади вчителя англійської мови (0,25 штатної одиниці на кожну групу дітей старшого дошкільного віку). Тривалість робочого часу на одну тарифну ставку для вчителя становить 30 годин на тиждень.

Норма педагогічного навантаження для вчителя англійської мови у дитсадку становить 18 годин на тиждень. Навантаження повинні гармонійно розподілили за різними формами організації вивчення англійської мови для дітей дошкільного віку.

Хто може викладати англійську у дитсадках

На посаду вчителя англійської мови у дитсадку може бути призначена особа, яка має педагогічну освіту за відповідною спеціальністю або відповідну професійну кваліфікацію педагога. Також вихователь, якщо у його дипломі зазначено право викладання цієї мови або він має підтверджений рівень знать англійської мови не нижче ніж В2.

Також на цю посаду можуть призначити особу, яка має вищу освіту, але не має відповідної педагогічної освіти та професійної кваліфікації, за умови успішного проходження до призначення спеціальної підготовки за програмою, затвердженою МОН, з відповідним сертифікатом, що підтверджує рівень володіння англійською мовою не нижче ніж В2.

Виконувати обов'язки вчителя англійської мови можливо на умовах сумісництва або суміщення посад. Можуть залучати і фахівців на інших договірних умовах.

Для дітей з особливими освітніми потребами застосування англійської мови в освітньому процесі здійснюють з урахуванням індивідуальної програми розвитку, рекомендацій команди психолого-педагогічного супроводу та принципів універсального дизайну в освіті й розумного пристосування.