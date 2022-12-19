Будьте чемними: як правильно говорити українською про свято Миколая і подарунки

19 грудня в Україні відзначають День Святого Миколая. Найбільше на це свято чекають діти. Адже слухняні завжди знаходять подарунки під подушкою.

24 канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" продовжує надавати вам корисні мовні поради. Ви ж їх обов'язково запам'ятайте та зробіть вашу мову чистішою. Не варто засмічувати її всяким російським непотребом.

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Чому варто забути про Діда Мороза

Дід Мороз – Святий Миколай;

У час повномасштабної війни Росії проти України доволі актуальним є питання: "А хто ж приносить усім чемним українським дітям подарунки: Святий Миколай чи Дід Мороз?". Якщо вже українці активно позбуваються проросійських традицій, то варто забути і про Діда Мороза.

Як говорити правильно

Подарунки малечі в Україні приносить Святий Миколай . Він був реальною людиною і за життя творив багато добра. Тому його й називають Святим. Натомість Дід Мороз – вигаданий персонаж, нав'язаний у радянські часи до Нового року.

У сьомій добірці нашого циклу пропонуємо вам слова та словосполучення, які варто вживати, коли говорите про День Святого Миколая та подарунки.

Але на початку нагадаємо, що 19 грудня в Україні – свято Миколая, а не празнІк. Однак не забувайте: в українській мові є гарне розмовне слово "празнИк". Не забули про слова колядки "А той перший празнИк – Рождество Христове"?

подарки – подарунки;

приготовив – приготував;

подУшка – пОдушка;

Тож, якщо ваша дитина була слухняною, Святий Миколай обов'язково приготував для неї подарунок. І вже зранку 19 грудня малеча знайде його (подарунок, – ред.) під подушкою.

При цьому пам'ятайте: Миколай "приготував подарунок", а не "приготовив подарок". А також краще кажіть не "подУшка", а "пОдушка".

пісьмо – лист;

намікати – натякати;

помнити – пам'ятати;

Історично українській мові притаманний наголос на префіксі у приставкових словах. Однак унаслідок штучного зближення російської та української мов з 1930 – х років у подальших виданнях словників українську систему наголошення істотно змінювали. І "рекомендували" казати "подУшка", а не "пОдушка". Хоча зараз відповідно до літературної норми правильні обидва варіанти наголошення:

Однак Святий Миколай не завжди може знати та пам'ятати, який саме подарунок хоче ваша дитина. Тож малечі варто напередодні свята написати листа Миколаєві. І у ньому натякнути, що саме Святому варто покласти під подушку.

Але не забувайте: писати треба "листа", а не "пісьмо", і "натякати" про " подарунки, а не "намікати", адже Миколай може не все "пам'ятати", а не "помнити".

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ігрушка – іграшка;

кукла – лялька;

Відтак Святий Миколай знатиме, кому принести іграшки, зокрема ляльки, кому – красиве вбрання, кому – солодощі. Головне, щоб не "ігрушки" і "куклу".

обідно – образливо;

малиш – малюк;

Але якщо ваш малюк весь рік був бешкетником, то замість подарунка може отримати різку. І саме "малюк", але у жодному разі – не "малиш". Тож діткам варто не забувати, що треба бути чемними, аби потім не було образливо, а не "обідно".

Відтак будьте чемними: забудьте про суржик – і Святий Миколай обов'язково принесе вам омріяний подарунок!