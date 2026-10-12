Аспірантура в Україні: скільки років потрібно вчитися на PhD та чи можна закінчити швидше

Навчання в аспірантурі зазвичай триває чотири роки. Чи можна здобути ступінь PhD швидше, чи впливає на строки форма навчання та що робити, якщо дисертація не готова вчасно?

Пояснюємо правила, актуальні у 2026 році та можуть бути коисні майбутнім аспірантам, з посиланням на Закон України "Про вищу освіту", постанова Кабміну № 261.

Скільки триває навчання в аспірантурі?

Аспірантура – це наступний крок для тих, хто після магістратури планує займатися науковими дослідженнями й отримати ступінь доктора філософії (PhD). Проте майбутніх аспірантів цікавить не лише вступ, а й тривалість навчання та умови навчання.

За загальним правилом, нормативний строк підготовки доктора філософії (PhD) в аспірантурі становить чотири роки. Цей період передбачений частиною шостою статті 5 Закону України "Про вищу освіту" та порядком підготовки здобувачів ступеня доктора філософії.

За цей час аспірант має виконати освітньо-наукову програму, провести дослідження та підготуватися до захисту дисертації. Навчання складається з двох основних частин:

Освітня складова. Вивчення дисциплін, опанування методології наукової роботи та розвиток дослідницьких навичок. Її обсяг становить 30–60 кредитів ЄКТС.

Вивчення дисциплін, опанування методології наукової роботи та розвиток дослідницьких навичок. Її обсяг становить 30–60 кредитів ЄКТС. Наукова складова. Проведення власного дослідження, підготовка дисертації та оприлюднення наукових результатів.

Отже, аспірантура передбачає не лише написання дисертації, а й виконання всіх вимог освітньо-наукової програми.

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Денна, вечірня чи заочна форма – у чому різниця?

Форма навчання визначає, як організовано освітній процес і як аспірант поєднує його з роботою чи іншими обов’язками.

Денна форма. Навчання відбувається за графіком закладу освіти з регулярною участю в освітньому процесі та виконанням індивідуального плану.

Навчання відбувається за графіком закладу освіти з регулярною участю в освітньому процесі та виконанням індивідуального плану. Вечірня форма. Дає змогу поєднувати навчання з роботою завдяки іншій організації занять. Її пропонують не всі заклади.

Дає змогу поєднувати навчання з роботою завдяки іншій організації занять. Її пропонують не всі заклади. Заочна форма. Передбачає поєднання навчальних занять і контрольних заходів із самостійною роботою.

Нормативний строк підготовки PhD становить чотири роки незалежно від форми навчання. Тому заочна форма сама собою не подовжує аспірантуру, а денна не гарантує швидшого захисту.

Обираючи форму, варто зважати на власний графік, можливості закладу та вимоги конкретної освітньо-наукової програми.

Чи можна закінчити аспірантуру та захиститися достроково?

Так, за певних умов строк навчання можна скоротити. Закон України "Про вищу освіту" передбачає можливість скорочення строку навчання за освітньою програмою не більш як на 25% за умови своєчасного й успішного проходження контрольних заходів. Для чотирирічної програми це відповідає скороченню до трьох років.

Проте це не відбувається автоматично. Потрібно враховувати законодавство, правила закладу освіти та вимоги освітньо-наукової програми. Самого факту, що дисертація написана раніше, недостатньо.

Важливо розрізняти два поняття:

Дострокове завершення навчання – виконання освітньо-наукової програми раніше встановленого строку, якщо це дозволяють відповідні правила.

– виконання освітньо-наукової програми раніше встановленого строку, якщо це дозволяють відповідні правила. Достроковий захист дисертації – проходження процедури захисту після виконання необхідних вимог до дослідження, публікацій та атестації.

Для присудження ступеня PhD аспірант має виконати програму, підготувати дисертацію, оприлюднити її результати відповідно до встановлених вимог і пройти публічний захист у разовій спеціалізованій вченій раді. Урядовий порядок передбачає щонайменше три наукові публікації з результатами дисертації, що відповідають визначеним критеріям.

Отже, захист за три роки може бути реальним, якщо аспірант вчасно виконає всі вимоги. Натомість можливість завершити стандартну чотирирічну програму за два роки не випливає із загального механізму скорочення строку на 25%.

Що буде, якщо не встигнути написати дисертацію за чотири роки?

Закінчення нормативного строку навчання не означає, що аспірант автоматично отримує ступінь PhD. Для цього необхідно виконати освітньо-наукову програму та успішно захистити дисертацію.

Якщо аспірант не встиг завершити дослідження, йому варто звернутися до закладу освіти та з’ясувати подальший порядок дій. Якщо програму вже виконано, але захист ще не відбувся, потрібно уточнити процедуру подання дисертації та можливість проходження атестації після завершення навчання.

Щоб уникнути затримок, варто заздалегідь узгодити з науковим керівником план дослідження, строки підготовки розділів, публікацій і подання роботи до захисту.

Чи реально отримати PhD швидше?

Завершити аспірантуру раніше нормативного строку можливо лише за дотримання передбачених законодавством умов. Вирішальне значення мають не тільки темп написання дисертації, а й виконання освітньої складової, наукові публікації та успішний захист.

Тому майбутнім аспірантам варто заздалегідь планувати дослідження й узгоджувати з науковим керівником ключові етапи роботи. Це допоможе реалістично оцінити строки та уникнути зайвих затримок.