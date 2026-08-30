Не "астри" та "георгіни": як українською назвати квіти з букетів на 1 вересня

Що обов'язково з'являється на шкільному подвір'ї 1 вересня? Діти, вчителі, усмішки – і море квітів. Та перш ніж обирати їх для букета, варто перевірити себе чи всі ці їх назви знаєте українською.

Напередодні 1 вересня пропонуємо перевірити свій "квітковий словник", щоб позбутися росіянізмів.

Квіти, які даруємо 1 вересня – чи правильно ми їх називаємо?

1 вересня – день, який важко уявити без квітів. Щороку на шкільних подвір'ях з'являються пишні букети: хтось несе "астри", хтось – "георгіни", хтось – "бархатці" чи "подсолнухі".

І саме тут починається цікаве. Бо назви деяких квітів ми звикли вимовляти за російською моделлю, хоча українська має свої нормативні форми. А серед найпоширеніших помилок у назвах осінніх квітів маємо:

не астри – а "айстри" ;

; не георгіни – а "жоржини";

не бархатці – а "чорнобривці" ;

; не подсолнухі – а " соняшники ";

"; не ноготки – а "нагідки" чи "календула";

чи "календула"; не вереск – а "верес" ;

; не роза – а "троянда".

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Звідки походять назви квітів?"

Українською правильно – "айстра". Слово походить від грецького astḗr – "зоря". Назва пов'язана з формою квітки, пелюстки якої нагадують промені зірки.

Осіння квітка – "жоржина". Форма "георгіна" часто з'являється під впливом російського "георгин", але нормативна українська назва – "жоржина". Ймовірно, українська звукова форма виникла під впливом імені Жорж.

Українською – "чорнобривці", а не російське "бархатцы". Українська асоціація з контуром пелюсток квітки схожим на брови людини.

Не "ноготки", а нагідки чи латинське – календула. Є припущення, що назва зумовлена подібністю насінинок календули до нігтів.

Дівчина з букетом / Magnifik

А ще одна відома осіння квітка має дві назви: латинську – гладіолуси (gladius – "меч") та українську – косарики. Назву рослина отримала через довгі, схожі на меч листки чи на лезо коси.

Із ще однією популярною осінньою квіткою "хризантемою" також усе гаразд. Це нормативна українська назва квітки. Походить вона від грецьких слів, що означають "золото" і "квітка". Спочатку назва була пов'язана із золотистим забарвленням квітів. Тож "букет хризантем" – цілком правильно.

1 вересня – чудовий привід поговорити не лише про школу, а й про українські слова. Тож коли складатимете букет для першого дзвоника, можна заодно перевірити і свій мовний "букет": айстри, жоржини, гладіолуси, хризантеми, чорнобривці. Бо українська мова теж має багато барв – варто лише навчитися ними користуватися.