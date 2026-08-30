В преддверии 1 сентября предлагаем проверить свой "цветочный словарь", чтобы избавиться от русицизмов.

Цветы, которые мы дарим 1 сентября – правильно ли мы их называем?

1 сентября – день, который трудно представить без цветов. Каждый год на школьных дворах появляются пышные букеты: кто-то несет "астры", кто-то – "георгины", кто-то – "бархатцы" или "подсолнухи".

И именно здесь начинается самое интересное. Ведь названия некоторых цветов мы привыкли произносить по-русски, хотя в украинском языке есть свои нормативные формы. А среди самых распространенных ошибок в названиях осенних цветов можно выделить следующие:

не астры – а "айстры" ;

; не георгины – а "жоржины";

не бархатцы – а "чернобрывцы" ;

; не подсолнухи – а " подсолнухи" ;

; не ноготки – а "нагидки" или "календула";

или "календула"; не вереск – а "вереск" ;

; не роза – а "троянда".

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Откуда происходят названия цветов?

На украинском языке правильно – "айстра". Слово происходит от греческого astḗr – "звезда". Название связано с формой цветка, лепестки которого напоминают лучи звезды.

Осенний цветок – "жоржина". Форма "георгина" часто встречается под влиянием русского "георгин", но нормативное украинское название – "жоржина". Вероятно, украинская звуковая форма возникла под влиянием имени Жорж.

На украинском языке – "чорнобривці", а не русское "бархатцы". Украинская ассоциация связана с контуром лепестков цветка, похожим на брови человека.

Не "ноготки", а ноготки или латинское – календула. Существует предположение, что название обусловлено сходством семечек календулы с ногтями.

Девушка с букетом / Magnifik

А еще один известный осенний цветок имеет два названия: латинское – гладиолусы (gladius – "меч") и украинское – косарики. Название растение получило из-за длинных, похожих на меч листьев или на лезвие косы.

С еще одним популярным осенним цветком – "хризантемой" – тоже все в порядке. Это нормативное украинское название цветка. Оно происходит от греческих слов, что означают "золото" и "цветок". Изначально название было связано с золотистой окраской цветов. Поэтому "букет хризантем" – вполне правильно.

1 сентября – прекрасный повод поговорить не только о школе, но и об украинских словах. Поэтому, когда будете составлять букет к первому звонку, можно заодно проверить и свой языковой "букет": астры, георгины, гладиолусы, хризантемы, бархатцы. Ведь украинский язык тоже богат красками – нужно только научиться ими пользоваться.