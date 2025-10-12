Как переводится слово "георгин", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на ресурс "Горох".

Смотрите также Анителень, цмулити, шибайголова, и другие слова, которыми можно удивить своих друзей

Как по-русски сказать "георгин"?

С августа до первых заморозков на клумбах радуют глаз цветы, которые многие знают под названием – "георгины". Это любимый цветок осенних букетов. А разнообразие цветов и форм делает их королевами клумб.

Название цветка происходит от фамилии петербургского ботаника академика Иоанна Георги (Georgi), который начал разводить и создавать новые сорта цветка и это название дали в 1801 году.

Это название цветка почти во всех славянских языках имеет сходное звучание, к произношению имени Георгий:

русский – георгин , георгина ,

, , польский – georgin,

чешский – jiřina,

словацкий – georgína,

болгарский – гергина ,

, молдавский – ѓургина , георгина ,

, , хорватский – георгина.

Впрочем в украинском языке существует другое название цветка – жоржина. Именно так, название этого цветка переводится и оно зафиксировано как литературное. Вероятно, украинская звуковая форма возникла под влиянием имени Жорж.

Зорі вночі, як жоржини (Терень Масенко).

До нього [Олександра Петровича] тягнуться освітлені місяцем пишні червоні жоржини. (Михайло Стельмах).

Після того якось, на Маковія, Тося подала йому квітку-жоржину (Юрій Смолич).

Ботаническое название растения – Dahlia coccinea, так их назвал глава Мадридского ботанического сада Антонио Хосе Каванильес в 1791 году. Тоже в честь от шведского ботаника Анатоля Даля.

Поэтому, если вы услышите другое название – далия, это о том же самом цветке и это название известно в Западной Европе.

В конце концов, немало цветов в Украине имеют другие названия чем в русском языке, а еще имеют диалектические названия, как вот еще одна осенняя красавица – гладиолус.

Клумба георгин / Pinterest

Интересные факты о георгинах, знаете их?

Родиной георгины является Мексика. Где индейцы эти цветы ценили и за красоту, и за практичность – трубчатые стебли, и потребляли в пищу клубни. А ее распространение цветка в Европе – целая детективная история, как рассказывает ресурс Википедия.

В Мадрид из Мексики семена прислал Николя Жозеф Тьери де Менонвиль, что был командирован для сбора кашенили. Они были высажены и расцвели в октябре 1789 года. Долгое время их выращивали только в ботаническом саду и в королевском дворе.

Со временем, цветы появились во Франции, испанцы обвинили французов в краже. И цветок начал распространяться по Европе и появляются новые сорта.

Впрочем в начале XIX века георгины начали погибать, и за дикоросами в Южную Америку отправили экспедицию, чтобы провести скрещивание с ними.

Честь находки принадлежит Александру Гумбольдту и Эме Бонплану: пять лет они путешествовали по Америке, побывав в Венесуэле, Чили, Колумбии, Перу, Бразилии, на Кубе, в США и только в горах Мексики их удалось найти.

В XIX веке Европа пережила даже "георгиновую лихорадку". Цены как на срезанные цветы, так и на клубни были настолько дорогие, что возникали легенды о том, как бедные садоводы становились миллионерами.

Сегодня насчитывают более 15 тысяч сортов, которые классифицируют по форме цветка, цветом, размером и высотой растения. Основные группы включают:

кактусовые (заостренные лепестки),

помпоновидные (круглые, плотные),

пионовидные (махровые, с плоскими лепестками),

декоративные (различные формы),

простые (похожие на ромашку),

шарообразные (набитые, похожие на шар),

анемоноподобные,

отороченные,

воротничковые.

Единственного цвета георгин, которого еще не добились селекционеры – это синий.