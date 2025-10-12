Как переводится слово "георгин", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на ресурс "Горох".
Как по-русски сказать "георгин"?
С августа до первых заморозков на клумбах радуют глаз цветы, которые многие знают под названием – "георгины". Это любимый цветок осенних букетов. А разнообразие цветов и форм делает их королевами клумб.
Название цветка происходит от фамилии петербургского ботаника академика Иоанна Георги (Georgi), который начал разводить и создавать новые сорта цветка и это название дали в 1801 году.
- русский – георгин, георгина,
- польский – georgin,
- чешский – jiřina,
- словацкий – georgína,
- болгарский – гергина,
- молдавский – ѓургина, георгина,
- хорватский – георгина.
Впрочем в украинском языке существует другое название цветка – жоржина. Именно так, название этого цветка переводится и оно зафиксировано как литературное. Вероятно, украинская звуковая форма возникла под влиянием имени Жорж.
- Зорі вночі, як жоржини (Терень Масенко).
- До нього [Олександра Петровича] тягнуться освітлені місяцем пишні червоні жоржини. (Михайло Стельмах).
- Після того якось, на Маковія, Тося подала йому квітку-жоржину (Юрій Смолич).
Ботаническое название растения – Dahlia coccinea, так их назвал глава Мадридского ботанического сада Антонио Хосе Каванильес в 1791 году. Тоже в честь от шведского ботаника Анатоля Даля.
Поэтому, если вы услышите другое название – далия, это о том же самом цветке и это название известно в Западной Европе.
В конце концов, немало цветов в Украине имеют другие названия чем в русском языке, а еще имеют диалектические названия, как вот еще одна осенняя красавица – гладиолус.
Интересные факты о георгинах, знаете их?
Родиной георгины является Мексика. Где индейцы эти цветы ценили и за красоту, и за практичность – трубчатые стебли, и потребляли в пищу клубни. А ее распространение цветка в Европе – целая детективная история, как рассказывает ресурс Википедия.
В Мадрид из Мексики семена прислал Николя Жозеф Тьери де Менонвиль, что был командирован для сбора кашенили. Они были высажены и расцвели в октябре 1789 года. Долгое время их выращивали только в ботаническом саду и в королевском дворе.
Со временем, цветы появились во Франции, испанцы обвинили французов в краже. И цветок начал распространяться по Европе и появляются новые сорта.
Впрочем в начале XIX века георгины начали погибать, и за дикоросами в Южную Америку отправили экспедицию, чтобы провести скрещивание с ними.
Честь находки принадлежит Александру Гумбольдту и Эме Бонплану: пять лет они путешествовали по Америке, побывав в Венесуэле, Чили, Колумбии, Перу, Бразилии, на Кубе, в США и только в горах Мексики их удалось найти.
В XIX веке Европа пережила даже "георгиновую лихорадку". Цены как на срезанные цветы, так и на клубни были настолько дорогие, что возникали легенды о том, как бедные садоводы становились миллионерами.
Сегодня насчитывают более 15 тысяч сортов, которые классифицируют по форме цветка, цветом, размером и высотой растения. Основные группы включают:
- кактусовые (заостренные лепестки),
- помпоновидные (круглые, плотные),
- пионовидные (махровые, с плоскими лепестками),
- декоративные (различные формы),
- простые (похожие на ромашку),
- шарообразные (набитые, похожие на шар),
- анемоноподобные,
- отороченные,
- воротничковые.
Единственного цвета георгин, которого еще не добились селекционеры – это синий.