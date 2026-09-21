Найстаріша будівля – у вогні: Росія атакувала Запорізький національний університет

Росіяни вкотре атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожої атаки вночі у понеділок, 21 вересня, пошкоджений один із корпусів закладу вищої освіти.

Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров.

Які наслідки російської атаки

Запорізькі вісті повідомили, що російські війська вдарили по історичному корпусу Запорізького національного університету в центрі міста. Будівля розташована в Олександрівському районі. У ній після удару розпочалася масштабна пожежа.

Мовиться про третій навчальний корпус ЗНУ, у якому раніше розташовувалася жіноча гімназія. Це найстаріша будівля університету, її звели у 1902 році.

Фото: Рада оборони Запоріжжя

Удари по закладах освіти, де навчається наша молодь, є черговим доказом відвертого цинізму ворога,

– наголосив Федоров.

Також у місті вночі внаслідок атак пошкоджені дві багатоповерхівки та торгівельний центр. Є постраждалі.

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