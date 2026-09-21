Об этом сообщил сопредседатель Рады обороны Запорожской области Иван Федоров.
Каковы последствия российской атаки
"Запорожские вести" сообщили, что российские войска нанесли удар по историческому корпусу Запорожского национального университета в центре города. Здание расположено в Александровском районе. В нем после удара начался масштабный пожар.
Речь идет о третьем учебном корпусе ЗНУ, в котором ранее располагалась женская гимназия. Это старейшее здание университета, оно было построено в 1902 году.
Фото: Рада обороны Запорожья
Удары по учебным заведениям, где учится наша молодежь, являются очередным доказательством откровенного цинизма врага,
– подчеркнул Федоров.
Также в городе ночью в результате атак повреждены два многоэтажных дома и торговый центр. Есть пострадавшие.
Что россияне повредили в Киеве
Вечером 16 сентября во время российского обстрела Киева повреждения получило здание спортивного комплекса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Оно расположено на проспекте Академика Глушкова в Голосеевском районе.
По словам и.о. ректора КНУ Валерия Копейки, в спорткомплексе университета было выбито остекление фасада, сорвана облицовка, повреждены внутренние помещения.
К счастью, никто не пострадал.