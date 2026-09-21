Об этом сообщил сопредседатель Рады обороны Запорожской области Иван Федоров.

Каковы последствия российской атаки

"Запорожские вести" сообщили, что российские войска нанесли удар по историческому корпусу Запорожского национального университета в центре города. Здание расположено в Александровском районе. В нем после удара начался масштабный пожар.

Речь идет о третьем учебном корпусе ЗНУ, в котором ранее располагалась женская гимназия. Это старейшее здание университета, оно было построено в 1902 году.

Фото: Рада обороны Запорожья

Удары по учебным заведениям, где учится наша молодежь, являются очередным доказательством откровенного цинизма врага,

– подчеркнул Федоров.

Также в городе ночью в результате атак повреждены два многоэтажных дома и торговый центр. Есть пострадавшие.

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