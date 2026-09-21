Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров.
Які наслідки російської атаки
Запорізькі вісті повідомили, що російські війська вдарили по історичному корпусу Запорізького національного університету в центрі міста. Будівля розташована в Олександрівському районі. У ній після удару розпочалася масштабна пожежа.
Мовиться про третій навчальний корпус ЗНУ, у якому раніше розташовувалася жіноча гімназія. Це найстаріша будівля університету, її звели у 1902 році.
Фото: Рада оборони Запоріжжя
Удари по закладах освіти, де навчається наша молодь, є черговим доказом відвертого цинізму ворога,
– наголосив Федоров.
Також у місті вночі внаслідок атак пошкоджені дві багатоповерхівки та торгівельний центр. Є постраждалі.
Що росіяни пошкодили у Києві
Увечері, 16 вересня, під час російського обстрілу Києва пошкоджень зазнала будівля спортивного комплексу Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. Вона розташована на проспекті Академіка Глушкова, що у Голосіївському районі.
За словами в.о. ректора КНУ Валерія Копійки, у спорткомплексі університету було вибито скління фасаду, зірвано облицювання, пошкоджено внутрішні приміщення.
На щастя, ніхто не постраждав.