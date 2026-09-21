Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров.

Які наслідки російської атаки

Запорізькі вісті повідомили, що російські війська вдарили по історичному корпусу Запорізького національного університету в центрі міста. Будівля розташована в Олександрівському районі. У ній після удару розпочалася масштабна пожежа.

Мовиться про третій навчальний корпус ЗНУ, у якому раніше розташовувалася жіноча гімназія. Це найстаріша будівля університету, її звели у 1902 році.

Фото: Рада оборони Запоріжжя

Удари по закладах освіти, де навчається наша молодь, є черговим доказом відвертого цинізму ворога,

– наголосив Федоров.

Також у місті вночі внаслідок атак пошкоджені дві багатоповерхівки та торгівельний центр. Є постраждалі.

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