"Бархатний" сезон: чому українською цей період називається інакше

Серпень добігає кінця, але літо ще не поспішає прощатися. Попереду – теплі сонячні дні, коли вже немає виснажливої спеки, а море й повітря залишаються комфортними. Як назвати цей період українською?

"Бархатний сезон" – вислів, який багато хто звик вживати, коли говорить про теплі дні наприкінці літа та на початку осені. Але чи є він нормативним в українській мові, розповідаємо з посиланням на "Мова – ДНК нації".

Як правильно сказати українською – "бархатний сезон"?

Море ще тепле, сонце лагідне, туристів менше, а спека відступає. Здається, ідеальний час для відпочинку. Тільки називати його "бархатним сезоном" українською не варто. Бо українською не "бархат", а – "оксамит", назви м'якої тканини з густим ворсом.

Вислів походить від французького saison de velours – буквально "сезон оксамиту". Через інші європейські мови цей образ поширився в різних мовах.

"Оксамитовим" цей період називали через особливу м'якість погоди: сонце вже не палить так сильно, повітря стає лагіднішим, а море залишається теплим.

В українській мові для назви цього періоду маємо природний відповідник – "оксамитовий сезон".

Тому замість "бархатний сезон" правильно сказати:

"оксамитовий сезон" ;

; "оксамитовий період" ;

; "час оксамитового сезону".

А якщо йдеться не про усталену назву туристичного періоду, можна сказати просто: "теплі осінні дні", "кінець літа", "початок осені", "період теплої погоди".

Звідси й переносне значення: приємний, м'який, лагідний, ніжний. Тому "оксамитовий сезон" – це образна назва періоду з комфортною, м'якою погодою.

Сезон – "оксамитовий" / Мова – ДНК нації.

Як запам'ятати? Дуже просто: бархат → оксамит → оксамитовий сезон.

Тож наприкінці літа можна сміливо планувати відпочинок, насолоджуватися теплим морем і казати: "Почався оксамитовий сезон".

"Бархатний сезон" – звичний вислів, але для українського мовлення природніше й нормативніше "оксамитовий сезон". І це не просто механічна заміна одного слова іншим: "оксамитовий" точно передає образ м'якого, лагідного тепла, яким вирізняється цей період. Нехай і кінець літа буде по-українськи красивим.

А ви плануєте відпустку на "оксамитовий сезон"?