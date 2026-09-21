Батьки оцінили харчування учнів у школі: що радять покращити

Батьки українських школярів розповіли, як оцінюють безоплатне харчування дітей у школах. Відповідні дані збирала Державна служба якості освіти.

Наразі отримали понад 2 тисячі анкет батьків дітей, які навчаються очно. Опитування триватиме до 16 жовтня, тому ці результати є проміжними, інформує Міністерство освіти і науки України.

Як батьки оцінюють харчування своїх дітей у школах

Так, 80,8% опитаних батьків повідомили, що їхні діти регулярно харчуються у школі, ще 14,9% – харчуються іноді. При цьому 96% учасників зазначили, що їхні діти отримують повністю безоплатне харчування.

Батьки переважно позитивно оцінюють організацію шкільного харчування. Умови в їдальнях позитивно оцінили 90,7% опитаних, організацію прийому їжі — 87,7%, розмір порцій — 87,4%, різноманітність меню — 85,8%, якість страв — 85,7%. Смак страв позитивно оцінили 83,6%, температуру — 80,1%. За всіма сімома показниками позитивні оцінки суттєво переважають негативні.

Що радять покращити

Батьки, чиї діти харчуються не завжди або не харчуються у школі, найчастіше причиною називають смак страв — 56,1%. Також серед причин — різноманітність меню, якість та температура їжі.

Саме ці аспекти батьки найчастіше пропонують покращити: 37% говорять про необхідність більш різноманітного меню, 36,5% — покращення смаку, 22,4% — якості, 19,8% — температури страв. Водночас майже третина учасників опитування обрала варіант, що нічого змінювати не потрібно.

Окрема увага – організації харчування під час повітряних тривог. Серед батьків, чиї діти потрапляли в ситуацію, коли час прийому їжі припадав на перебування в укритті, 53,2% повідомили, що харчування забезпечують, ще 13,5% — що забезпечується частково або не завжди.

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