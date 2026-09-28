Буде п’ять рівнів реагування: як працюватимуть школи під час блекауту

Українські школи готують до можливого тривалого відключення світла в осінньо-зимовий період. Залежно від тривалості відсутності електроенергії заклади освіти обиратимуть режим роботи.

Їх загалом буде п'ять. Відповідну градацію містять рекомендації, запропоновані у листі МОН України.

Які є режими для шкіл

Школи у разі екстреної ситуації працюватимуть за п’ятьма колірними режимами.

Так, у разі відсутності світла заклад освіти має обрати один з п’яти режимів:

зелений (до 2 годин): навчання триває за розкладом, але обмежується використання спеціального електрообладнання та проведення лабораторних робіт без примусової вентиляції;

жовтий (2–6 годин): запроваджують скорочені уроки й перерви, скасовують гуртки, харчування організовується за резервним меню або сухими пайками, а для 5–11 класів запроваджують асинхронне навчання;

помаранчевий (6–24 години): очне навчання залишається лише в енергонезалежних школах; інші переходять на асинхронний/синхронний режим, а на базі опорних закладів відкриваються освітні хаби;

червоний (24–72 години): функціонують освітні хаби з організованим підвозом дітей та вчителів; пріоритет надається 1–4, 5, 9 та 11 класам;

критичний (понад 72 години): запроваджують у дію Територіальний план безперервності освіти, а учнів закріплюють за працездатними хабами та закладами освіти.

Також кожна школа має бути забезпечена запасом питної та технічної води, продуктів тривалого зберігання щонайменше на 48 годин автономного перебування.

Щодо харчування в укриттях, то під час тривог має бути передбачена доставка їжі або видача готових сухих пайків безпосередньо у сховищах.

У МОН наголошують, що особливу увагу необхідно приділяти забезпеченню психологічної підтримки учасників освітнього процесу в умовах стресу та невизначеності.