Як назвати бокал українською: милозвучні відповідники

У 30-х роках минулого століття радянська влада намагалася штучно наблизити українську мову до російської. Тож почала вилучати з вжитку цікаві автентичні українські слова.

Чимало з них мало свій шарм та ще раз акцентувало на милозвучності солов'їної. Натомість "загубились" через примусові заходи радянських посіпак.

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Як назвати бокал українською

До прикладу, в українській мові залишили лише слово "бокал", коли мовилось про скляну або кришталеву посудину для вин чи інших напоїв.

Натомість у нашій мові було ще, як мінімум, два красиві відповідники до цього слова.

Так, цю посудину можна назвати ще келихом або чарою, зауважив популяризатор української мови та популярний блогер Андрій Шимановський.



Як назвати бокал українською / скриншот відео

Має слово "бокал" ще й інші цікаві відповідники в українській мові, зазначає Освіта 24. Такі як:

чара;

чарка;

пОгар (діалектизм);

пугАр (діалектизм);

келишок (маленький);

чарчина;

фужЕр.

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