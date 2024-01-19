Є чарівні та колоритні відповідники: як назвати "бокал" українською

Чимало красивих українських слів свого часу "знищила" радянська влада. Натомість насадувала російські відповідники як єдино правильні.

Однак українцям варто частіше вертатися до питомого та вивчати забуті слова з рідної мови. Тим паче наша мова – джерело цікавих та самобутніх слів.

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Як сказати "бокал" українською

Цього разі Освіта 24 пропонує вам запам'ятати синоніми до слова "бокал". Саме його свого часу радянська влада уніфікувала.

Популяризатор української мови Андрій Шимановський нагадав два цікаві відповідники до цього слова, які "стерла" радянська влада.

Так, скляну або кришталеву посудину для вин чи інших напоїв українці у ХХ столітті ще називали келихом або чарою.

Ми ж пропонуємо вам ще кілька цікавих синонімів до цих слів. Тож "бокал" ви ще можете назвати так:

чара;

чарка;

пОгар (діалектизм);

пугАр (діалектизм);

келишок (маленький);

чарчина;

фужЕр.

Раніше ми також розповідали вам, які 10 слів-кальок з російської шкодять вашому мовленню та якими українськими відповідниками їх замінити.