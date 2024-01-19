Однако украинцам следует чаще возвращаться к удельному и изучать забытые слова из родного языка. Тем более, наш язык – источник интересных и самобытных слов.
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Как сказать "бокал" на украинском
В этом случае Образование 24 предлагает вам запомнить синонимы к слову "бокал". Именно его в свое время советские власти унифицировали.
Популяризатор украинского языка Андрей Шимановский напомнил два интересных соответствующих слова, которые "стерла" советская власть.
Так, стеклянный или хрустальный сосуд для вин или других напитков украинцы в ХХ веке еще называли "келихом" или "чарою".
Мы предлагаем вам еще несколько интересных синонимов к этим словам. Так что "бокал" вы еще можете назвать так:
- чара;
- чарка;
- пОгар (діалектизм);
- пугАр (діалектизм);
- келишок (маленький);
- чарчина;
- фужЕр.
Раньше мы тоже рассказывали вам, какие 10 слов-калек из русского вредят вашему вещанию и какими украинскими соответствиями их заменить.