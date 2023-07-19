Вступ-2023: скільки буде бюджетних місць і які спеціальності найпопулярніші

Недавно уряд збільшив держзамовлення для кількох спеціальностей. Мовиться про підготовку медичних працівників, соцпрацівників та робітничих кадрів. Кількість таких місць зросла на понад тисячу.

Як уточняв очільник уряду Денис Шмигаль, Україна потребує, зокрема, реабілітологів, психологів, соцпрацівників. Натомість заступник очільника Міносвіти Михайло Винницький в ефірі національного телемарафону розповів про основні зміни та кількість бюджетних місць у вишах у 2023 році.

Дивіться також Уряд збільшив держзамовлення для кількох спеціальностей

Скільки буде бюджетних місць і які спеціальності найпопулярніші

Так, посадовець уточнив, що цьогоріч на бюджет планують зарахувати 186 тисяч абітурієнтів. Але мовиться загалом про місця для аспірантів, магістрів, молодших бакалаврів, і студентів коледжів.

Для майбутніх бакалаврів у вишах у 2023 році виділять, за словами Винницького, близько 100 тисяч бюджетних місць. Так, близько 40 – 42% учасників НМТ-2023, які успішно склали мультитест, матимуть шанс стати студентами-бюджетниками.

Винницький при цьому повідомив, що у 2023 році затребуваними є і будуть надалі такі фахівці як інженери-будівельники, а також реабілітологи. Також одна з найпопулярніших професій у межах широкого конкурсу цього року – психолог.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

У 2024 році акцент МОН робитиме на магістерські програми, додав посадовець. Зокрема, на такі спеціальності як:

реабілітація;

психологія;

медичні спеціальності;

педагогіка.

Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти

Вступна кампанія – 2023: коротко