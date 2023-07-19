Вступление-2023: сколько будет бюджетных мест и какие специальности самые популярные

Недавно правительство увеличило госзаказ для нескольких специальностей. Речь идет о подготовке медицинских работников, соцработников и рабочих кадров. Количество таких мест возросло более чем на тысячу.

Как уточнял глава правительства Денис Шмигаль, Украина нуждается, в частности, в реабилитологах, психологах, соцработниках. Вместо этого заместитель главы Минобразования Михаил Винницкий в эфире национального телемарафона рассказал об основных изменениях и количестве бюджетных мест в вузах в 2023 году.

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Сколько будет бюджетных мест и какие специальности самые популярные

Так, чиновник уточнил, что в этом году на бюджет планируют зачислить 186 тысяч абитуриентов. Но говорится в целом о местах для аспирантов, магистров, младших бакалавров и студентов колледжей.

Для будущих бакалавров в вузах в 2023 году будет выделено, по словам Винницкого, около 100 тысяч бюджетных мест. Так, около 40 – 42% участников НМТ-2023, успешно сдавших мультитест, будут иметь шанс стать студентами-бюджетниками.

Винницкий при этом сообщил, что в 2023 году востребованы и будут в дальнейшем такие специалисты как инженеры-строители, а также реабилитологи. Также одна из популярнейших профессий в рамках широкого конкурса этого года – психолог.

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В 2024 году акцент МОН будет делать на магистерские программы, добавил чиновник. В частности, на такие специальности как:

реабилитация;

психология;

медицинские специальности;

педагогика.

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