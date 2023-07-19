Вступление-2023: сколько будет бюджетных мест и какие специальности самые популярные
Недавно правительство увеличило госзаказ для нескольких специальностей. Речь идет о подготовке медицинских работников, соцработников и рабочих кадров. Количество таких мест возросло более чем на тысячу.
Как уточнял глава правительства Денис Шмигаль, Украина нуждается, в частности, в реабилитологах, психологах, соцработниках. Вместо этого заместитель главы Минобразования Михаил Винницкий в эфире национального телемарафона рассказал об основных изменениях и количестве бюджетных мест в вузах в 2023 году.
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Сколько будет бюджетных мест и какие специальности самые популярные
Так, чиновник уточнил, что в этом году на бюджет планируют зачислить 186 тысяч абитуриентов. Но говорится в целом о местах для аспирантов, магистров, младших бакалавров и студентов колледжей.
Для будущих бакалавров в вузах в 2023 году будет выделено, по словам Винницкого, около 100 тысяч бюджетных мест. Так, около 40 – 42% участников НМТ-2023, успешно сдавших мультитест, будут иметь шанс стать студентами-бюджетниками.
Винницкий при этом сообщил, что в 2023 году востребованы и будут в дальнейшем такие специалисты как инженеры-строители, а также реабилитологи. Также одна из популярнейших профессий в рамках широкого конкурса этого года – психолог.Часто подготовка к вступительной кампании сопровождается стрессом. Справиться с ним помогут в Optima Academy на курсах подготовки к ЗНО и НМТ. Индивидуальный подход, акцент на необходимых предметах, систематизация обучения и восполнение пробелов в знаниях – все, чтобы абитуриент был уверен в своих знаниях.
В 2024 году акцент МОН будет делать на магистерские программы, добавил чиновник. В частности, на такие специальности как:
- реабилитация;
- психология;
- медицинские специальности;
- педагогика.
Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты
Вступительная кампания – 2023: кратко
- В 2023 году запланировали две сессии НМТ – 2023: основную и дополнительную.
- Основная состоялась в течение 5 – 23 июня. Дополнительная продлится в течение 11 – 24 июля.
- Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- НМТ содержит задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- Тесты выпускники сдают в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создали как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Официальные результаты НМТ по шкале 100 – 200 баллов разместили в персональном электронном кабинете поступающего.
- Вступительная кампания в 2023 году будет проходить дистанционно через электронные кабинеты абитуриента.
- Их регистрация началась 1 июля.
- Прием заявлений и документов от поступающих продлится с 19 по 31 июля.