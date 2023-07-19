Як уточняв очільник уряду Денис Шмигаль, Україна потребує, зокрема, реабілітологів, психологів, соцпрацівників. Натомість заступник очільника Міносвіти Михайло Винницький в ефірі національного телемарафону розповів про основні зміни та кількість бюджетних місць у вишах у 2023 році.

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Скільки буде бюджетних місць і які спеціальності найпопулярніші

Так, посадовець уточнив, що цьогоріч на бюджет планують зарахувати 186 тисяч абітурієнтів. Але мовиться загалом про місця для аспірантів, магістрів, молодших бакалаврів, і студентів коледжів.

Для майбутніх бакалаврів у вишах у 2023 році виділять, за словами Винницького, близько 100 тисяч бюджетних місць. Так, близько 40 – 42% учасників НМТ-2023, які успішно склали мультитест, матимуть шанс стати студентами-бюджетниками.

Винницький при цьому повідомив, що у 2023 році затребуваними є і будуть надалі такі фахівці як інженери-будівельники, а також реабілітологи. Також одна з найпопулярніших професій у межах широкого конкурсу цього року – психолог.

У 2024 році акцент МОН робитиме на магістерські програми, додав посадовець. Зокрема, на такі спеціальності як:

  • реабілітація;
  • психологія;
  • медичні спеціальності;
  • педагогіка.

Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти

Вступна кампанія – 2023: коротко

  • У 2023 запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
  • Основна відбулася протягом 5 – 23 червня. Додаткова буде тривати протягом 11 – 24 липня.
  • Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
  • НМТ містить завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
  • Тести випускники складають у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створили як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
  • Офіційні результати НМТ за шкалою 100 – 200 балів розмістили у персональному електронному кабінеті вступника.
  • Вступна кампанія у 2023 році відбуватиметься дистанційно через електронні кабінети вступника.
  • Їхня реєстрація почалася 1 липня.
  • Приймання заяв і документів від вступників триватиме з 19 до 31 липня.