Як уточняв очільник уряду Денис Шмигаль, Україна потребує, зокрема, реабілітологів, психологів, соцпрацівників. Натомість заступник очільника Міносвіти Михайло Винницький в ефірі національного телемарафону розповів про основні зміни та кількість бюджетних місць у вишах у 2023 році.
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Скільки буде бюджетних місць і які спеціальності найпопулярніші
Так, посадовець уточнив, що цьогоріч на бюджет планують зарахувати 186 тисяч абітурієнтів. Але мовиться загалом про місця для аспірантів, магістрів, молодших бакалаврів, і студентів коледжів.
Для майбутніх бакалаврів у вишах у 2023 році виділять, за словами Винницького, близько 100 тисяч бюджетних місць. Так, близько 40 – 42% учасників НМТ-2023, які успішно склали мультитест, матимуть шанс стати студентами-бюджетниками.
Винницький при цьому повідомив, що у 2023 році затребуваними є і будуть надалі такі фахівці як інженери-будівельники, а також реабілітологи. Також одна з найпопулярніших професій у межах широкого конкурсу цього року – психолог.
У 2024 році акцент МОН робитиме на магістерські програми, додав посадовець. Зокрема, на такі спеціальності як:
- реабілітація;
- психологія;
- медичні спеціальності;
- педагогіка.
Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти
Вступна кампанія – 2023: коротко
- У 2023 запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбулася протягом 5 – 23 червня. Додаткова буде тривати протягом 11 – 24 липня.
- Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- НМТ містить завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- Тести випускники складають у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створили як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Офіційні результати НМТ за шкалою 100 – 200 балів розмістили у персональному електронному кабінеті вступника.
- Вступна кампанія у 2023 році відбуватиметься дистанційно через електронні кабінети вступника.
- Їхня реєстрація почалася 1 липня.
- Приймання заяв і документів від вступників триватиме з 19 до 31 липня.