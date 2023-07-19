Як уточняв очільник уряду Денис Шмигаль, Україна потребує, зокрема, реабілітологів, психологів, соцпрацівників. Натомість заступник очільника Міносвіти Михайло Винницький в ефірі національного телемарафону розповів про основні зміни та кількість бюджетних місць у вишах у 2023 році.

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Скільки буде бюджетних місць і які спеціальності найпопулярніші

Так, посадовець уточнив, що цьогоріч на бюджет планують зарахувати 186 тисяч абітурієнтів. Але мовиться загалом про місця для аспірантів, магістрів, молодших бакалаврів, і студентів коледжів.

Для майбутніх бакалаврів у вишах у 2023 році виділять, за словами Винницького, близько 100 тисяч бюджетних місць. Так, близько 40 – 42% учасників НМТ-2023, які успішно склали мультитест, матимуть шанс стати студентами-бюджетниками.

Винницький при цьому повідомив, що у 2023 році затребуваними є і будуть надалі такі фахівці як інженери-будівельники, а також реабілітологи. Також одна з найпопулярніших професій у межах широкого конкурсу цього року – психолог.

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У 2024 році акцент МОН робитиме на магістерські програми, додав посадовець. Зокрема, на такі спеціальності як:

реабілітація;

психологія;

медичні спеціальності;

педагогіка.

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