"Чердак" – суржик чи російське слово: як ще можна сказати українською

Українська мова вміє називати одну й ту саму річ по-різному – залежно від того, де живуть її носії. Зокрема, простір під дахом, окрім літературної, має і діалектні назви

Розповідаємо, як сказати правильно "чердак" й водночас берегти колорит рідних діалектів з посиланням на "Україноманію".

Як українською сказати "чердак"?

У нашому мовленні ще трапляються росіянізми, від яких варто поступово відмовлятися. Один із них – "чердак". Українською найчастіше кажемо "горище", але це далеко не єдиний варіант! У різних куточках України побутують свої назви цього простору, і деякі з них можуть вас здивувати.

Горище – звичне загальновживане слово на позначення простору під дахом будинку. Саме його варто обирати в нейтральному літературному мовленні.

А от на заході України можна почути ще кілька варіантів.

Стрих – одне з найвідоміших регіональних слів на позначення горища. Його можна почути у Львівській та Івано-Франківській областях, а також на заході Тернопільщини і досі кажуть "стрих". Це регіональне слово, яке збереглося в місцевому мовленні. Тут цілком природно почути: "Поскладай то на стрих" або "На стриху ще стоїть стара скриня".

Воно не вигадане й не помилкове: слово зафіксоване у словниках, трапляється в українській літературі. Наприклад, його вживали письменники Антін Крушельницький і Лесь Мартович.

"Потім підняла [молодиця] з землі драбину й приставила до стриха. Вилізла нагору й по хвилі побачив Славко на стриху світло". (Лесь Мартович).

Тож якщо бабуся просить занести щось на стрих, вона не помиляється – просто говорить мовою своєї місцевості.

А от на Хмельниччині та Рівненщині можна натрапити на слово "гора". Тож прохання "Піди на гору й принеси кошик" у певній місцевій говірці може стосуватися зовсім не підйому на пагорб, а простору під дахом.

Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.

У деяких районах Західної України кажуть "вишка". Тому фраза "Залізь на вишку й подивися, чи є там сіно" може означати зовсім не підйом на якусь споруду, а прохання зазирнути під дах.

А на Закарпатті та Буковині є ще цікавіші назви: "під", "пюд", "под", "подря", "пуд". У місцевій говірці можна почути щось на кшталт: "Занеси то на пуд" або "На поді ще лежать старі речі". Точне слово залежить від населеного пункту та місцевої традиції мовлення.

Поширені діалектні назви горища / "Україноманія"

На невеликій території Хмельницького району, за наведеними діалектними даними, вживають і російське "чердак". Але поширеність слова в певній місцевості не робить його нормативним українським відповідником.

Ще сьогодні часто можна почути слово – мансарда. Так називають житлове або пристосоване для проживання приміщення безпосередньо під дахом будинку. Наприклад: "Ми облаштували мансарду під дитячу кімнату" або "У мансарді зробили спальню з вікном у даху". Однак мансарда – не цілком тотожне горищу поняття: горище може бути нежитловим простором для зберігання старих речей, тоді як мансарду зазвичай облаштовують для життя. Тож якщо під дахом стоять коробки з ялинковими прикрасами, це горище, а якщо там затишна кімната з ліжком і вікнами – найімовірніше, мансарда.

Стильна мансарда / www.istockphoto.com

Отже, якщо хочете сказати літературною українською, обирайте "горище". А якщо почуєте "стрих", "вишка", "гора" чи "пуд", не поспішайте виправляти співрозмовника: можливо, перед вами справжній скарб місцевої говірки. Адже українська мова багата не лише на слова, а й на історії, які за ними стоять.