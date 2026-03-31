Математика в Україні vs Нідерланди: мережу шокувала різниця у завданнях
- У соцмережах обговорюють різницю у математичних завданнях для третьокласників в Україні та Нідерландах, де українські діти працюють із числами до тисячі, а нідерландські лише додають і віднімають до 10.
- Користувачі зазначають, що різниця у складності обумовлена різним віком дітей у "третьому класі" та відмінними підходами до навчання в обох країнах.
У соцмережах обговорюють різницю між математикою для третьокласників в Україні та Нідерландах. Користувачів здивувала не лише складність завдань, а й підходи до навчання.
У соцмережі Threads спалахнула дискусія після порівняння завдань з математики для учнів початкової школи в Україні та Нідерланди. Користувачів здивувало, що українські третьокласники вже працюють із числами в межах тисячі, тоді як їхні однолітки за кордоном лише опановують додавання і віднімання до 10.
Чому порівняння не зовсім коректне?
Попри різницю у складності, частина користувачів зазначає: таке порівняння не зовсім точне. Причина – різний вік дітей у "третьому класі".
Мрієте про вищу освіту за кордоном? Подбайте про спрощену процедуру вступу вже зараз. Дистанційна школа "Оптіма" пропонує отримати подвійний диплом, який допоможе продовжити навчання в будь-якій точці світу.
У Нідерландах діти починають навчання приблизно з чотирьох років. Відповідно, третій клас там відповідає віку 6–7 років, що ближче до українського першого класу.
Натомість в Україні учні зазвичай ідуть до школи у 6–7 років, тому третій клас – це вже значно старші діти. Фактично український третій клас можна порівняти з вищими рівнями початкової освіти у Нідерландах.
Різні підходи до навчання
У коментарях також звертають увагу на відмінності в освітніх підходах. У європейських школах, зокрема в Нідерландах, більше уваги приділяють поступовому засвоєнню матеріалу без перевантаження.
Завдання з математики для третьокласників / Фото Threads
В Україні ж навчання часто є інтенсивнішим і глибшим уже з перших років. Водночас батьки, які мають досвід навчання дітей за кордоном, зазначають: у підсумку рівень знань може бути приблизно однаковим, хоча шлях до нього різний.
Відомо, що у Нідерландах початкова школа триває до 12 років, а більшість предметів викладає один учитель. Діти активно використовують цифрові пристрої, а школи мають більше свободи у формуванні програм і розкладу.
Як реагують користувачі?
Допис викликав жваву реакцію у мережі. Частина користувачів вважає, що українська система освіти перевантажує дітей і дає занадто складні завдання вже у молодшому віці.
Інші ж не погоджуються з такою оцінкою. Вони наголошують, що складніша програма формує кращу базу знань, а різниця пояснюється лише підходами та віковими особливостями.
Загалом у коментарях сходяться на думці: порівнювати освітні системи напряму складно, адже вони мають різні структури, цілі та методики навчання.
