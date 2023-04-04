Ефективність та відбудова України: в Данії українцям пропонують пройти спеціальні освітні курси

Українські переселенці гарно зарекомендували себе у країнах Європи. Їх готові навчати, аби згодом вони відбудували Україну та сприяли її розвитку.

Через напад російських окупантів на Україну мільйони наших громадян були змушені виїхати за кордон. Багато з них швидко адаптовуються до нових умов та демонструють, що українці скрізь бувають корисними, в якому б куточку земної кулі не опинилися.

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Навчання для українців у Данії

Втім, якими б працьовитими та талановитими не були українці, середовище, в якому вони опиняються, може диктувати свої правила, і без відповідних знань розвиватися може бути неможливо. У Європі це швидко усвідомили та створюють цілі навчальні програми, які дозволять українцям краще розуміти правила гри та навички, які їм потрібно опанувати.

Без навчання розвиватись неможливо / Фото Pexels

Така можливість для українців з'явилася і в Данії, де зараз перебуває близько 34 тисяч наших громадян. IVDK Hub за підтримки Соціального фонду Євросоюзу працюють над освітнім проєктом, який комплексно навчатиме українців підприємництва та підвищенню професійної кваліфікації. Українські переселенці завдяки набутим знанням та навичкам матимуть можливість покращити самозабезпечення, масштабувати свій бізнес та наймати більше працівників. Окрім того, творці курсів розраховують, що після перемоги ті, хто пройшов навчання, будуть вкрай ефективними та потрібними під час відбудови України.

На курсах українці можуть навчитися вести підприємницьку діяльність у Данії, розвивати свою справу та шукати сучасні технологічні рішення, керувати процесами тощо. Велика увага приділена і створенню колаборацій, партнерів, залученню коштів на міжнародних платформах.

Навчання відбувається онлайн, але в межах курсів часто проходять зустрічі та спеціальні заходи. Наприклад, нещодавно 8 українських жінок мали можливість презентувати свої проєкти перед міжнародними інвесторами в офісі компанії Google, а такий досвід просто неоціненний.

Ми раді бачити, що українці попри всі складнощі перебування в чужій країні дуже активно шукають можливості для того, щоб стати сильнішими. Більшість учасників програм вже мають тимчасову роботу в Данії, але записуються на курси і роблять домашні завдання вночі, у вихідні. Всі учасники максимально мотивовані створювати позитивні зміни,

– заявили у IVDK Hub.

Проєкт, який підтримали найбільші данські компанії, триватиме до кінця червня 2023 року.