Як правильно Дарина чи Дарія: як правильно писати це чудове ім'я

Різноманіття імен вражає. А тим паче, що українське законодавство дозволяє назвати та записати ім'я дитини як забажають батьки.

У імені Дарина є кілька форм. Як ще можна записати це ім'я та що воно означає, розповідає 24 Канал.

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Як правильно писати ім'я Даша

Кожен з вас має знайомих з іменем Даша. А чи цікавилися, яке ж повне ім'я у цієї дівчини?

В Україні ми можемо зустріти різні повні імена для Даші – Дарина, Дарія, Дар'я та навіть Дарья. Та це зовсім не одне і теж ім'я. А на початку ХХ століття фіксували й ім'я Дарьяна, яке трансформувалося у – Даяна.

Ім'я Дарина праслов'янського походження, що означає "дарована Богом", "подарунок". У болгарській мові є чоловіча версія імені – Дарен.

Українським варіантом імені є Одарка чи Одарина.

Цей варіант імені популярний на заході України, і найпопулярніше воно в Чернівецькій області.

У імен Дарія, Дар'я чи Дарья перське походження – це жіночий варіант чоловічого імені Дарій. Тому ім'я Дар’я трактують як "та, що володіє добром", "багата", іноді перекладають як "переможниця".

Популярність імені Дар'я / карта ресурсу namely.com.ua

Таким чином, Дарина і Дар’я можна вважати різними іменами – них різне походження та значення.

Це доводить і латинська транслітерація імен – Daryna та Daria.

А от пестливих форм для цих імен безліч:

Дара;

Дана;

Даринка;

Дарійка;

Дарця;

Дарка;

Даронька;

Дарочка;

Даруня;

Даруненька;

Дарунечка;

Даруся;

Дарусенька;

Дарусечка;

Дарусик.

А для імені Одарка – Одарочка, Одаронька, Одаруся.

А от Дашами, а тим паче Дашками, Дашиками чи Дар'юшками називати Дарину не варто – це російськомовна версія, і таке звучання не властиве для української мови. Чому ж не звертатися українською?

Такі суперечності виникають не лише з іменем Даша, раніше 24 Канал писав, яке ім'я правильне – Альона, Олена чи Лєна.