Дату вже визначили: коли відбудеться Радіодиктант у 2026 році

Всеукраїнський радіодиктант цьогоріч відбудеться у вівторок, 27 жовтня. Флешмоб проведуть у День української писемності та мови.

Про це повідомила команда Українського радіо. Зауважимо, що Радіодиктант започаткували у 2000 році.

Коли буде Радіодиктант 2026 року

Команда Українського Радіо зазначає, що, попри складний для країни час, Радіодиктант залишається незмінним майданчиком єднання довкола українського слова.

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності традиційно транслюватимуть у прямому етері на всіх платформах Суспільного Мовлення: телебаченні, радіо та диджиталі, та буде доступний на всіх континентах планети.

Хто цьогоріч напише текст для диктанту і хто читатиме його у прямому ефірі – стане відомо згодом в ефірі Українського Радіо.

Що відомо про Радіодиктант – 2025