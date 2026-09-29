29 вересня, 14:54
Дату вже визначили: коли відбудеться Радіодиктант у 2026 році
Всеукраїнський радіодиктант цьогоріч відбудеться у вівторок, 27 жовтня. Флешмоб проведуть у День української писемності та мови.
Про це повідомила команда Українського радіо. Зауважимо, що Радіодиктант започаткували у 2000 році.
Коли буде Радіодиктант 2026 року
Команда Українського Радіо зазначає, що, попри складний для країни час, Радіодиктант залишається незмінним майданчиком єднання довкола українського слова.
Всеукраїнський радіодиктант національної єдності традиційно транслюватимуть у прямому етері на всіх платформах Суспільного Мовлення: телебаченні, радіо та диджиталі, та буде доступний на всіх континентах планети.
Хто цьогоріч напише текст для диктанту і хто читатиме його у прямому ефірі – стане відомо згодом в ефірі Українського Радіо.
Що відомо про Радіодиктант – 2025
- Всеукраїнський радіодиктант національної єдності 2025 року відбувся 27 жовтня об 11:00 годині.
- Авторкою тексту Радіодиктанту стала письменниця Євгенія Кузнєцова. Читала текст акторка Наталія Сумська.
- Текст мав назву "Треба жити!".
- Українці у соцмережі не приховували розчарування прочитанням тексту.
- Христина Гоянюк, переможниця Радіодиктанту 2024 року, також розкритикувала цьогорічний текст та його прочитання. Заявила, що текст "дурнуватий" і "недобре прочитаний".
- Авторка тексту Кузнєцова відповіла: "Це диктант національної єдності. Вас попереджали!". Сумська назвала цей Радіодиктант "уроком зі скоропису".
- 27 листопада оголосили переможців цьогорічного Радіодиктанту.
- Правильний текст диктанту – тут.