Об этом сообщила команда Украинского радио. Отметим, что традиция проведения радиодиктанта была заложена в 2000 году.
Когда состоится Радиодиктант 2026 года
Команда Украинского радио отмечает, что, несмотря на сложное для страны время, Радиодиктант остается неизменной площадкой объединения вокруг украинского слова.
Всеукраинский радиодиктант национального единства традиционно будет транслироваться в прямом эфире на всех платформах Суспильне: телевидении, радио и в цифровом формате, и будет доступен на всех континентах планеты.
Кто в этом году напишет текст для диктанта и кто будет читать его в прямом эфире – станет известно позже в эфире Украинского радио.
Что известно о Радиодиктанте – 2025
- Всеукраинский радиодиктант национального единства 2025 года состоялся 27 октября в 11:00.
- Автором текста радиодиктанта стала писательница Евгения Кузнецова. Текст зачитывала актриса Наталья Сумская.
- Текст назывался "Надо жить!".
- Украинцы в соцсетях не скрывали разочарования чтением текста.
- Кристина Гоянюк, победительница радиодиктанта 2024 года, также раскритиковала текст этого года и его чтение. Она заявила, что текст "глуповат" и "плохо прочитан".
- Автор текста Кузнецова ответила: "Это диктант национального единства. Вас предупреждали!". Сумская назвала этот Радиодиктант "уроком скорописи".
- 27 ноября объявили победителей нынешнего Радиодиктанта.
- Правильный текст диктанта – здесь.