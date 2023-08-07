Навчання у військових закладах: куди можна вступити та на кого вчитися

Сьогодні військові спеціальності затребувані як ніколи. В Україні працюють декілька закладів вищої освіти, які забезпечують підготовку військових кадрів.

Хто може вступати у військові заклади освіти

Випускники 9-х класів можуть йти у військові ліцеї. Ті, хто має повну середню освіту, можуть навчатися у вищих навчальних закладах МОУ. Після коледжу можна стати сержантом або частиною старшинського складу, а виші готують офіцерів.

Вступати у військові навчальні заклади можуть хлопці та дівчата віком від 17 до 30 років, також строковики і військові, які перебувають на контракті в ЗСУ.

Чи потрібно здавати НМТ/ЗНО

Прийом на навчання у військові заклади освіти відбувається на конкурсній основі, тому ЗНО здавати потрібно. Цього року також дійсні сертифікати, починаючи з 2020 року, або результат НМТ 2023 року. На НМТ потрібно було скласти мову, історію та математику.

Що стосується контрактників, то їм потрібно складати спеціальні іспити.

Скільки потрібно вчитися

Навчання в училищі триває 2 – 3 роки, тут готують молодших бакалаврів. У вишах на бакалавра потрібно вчитися 4 роки, на магістра – ще 1,5 року.

Куди можна вступити

Національний університет повітряних сил ім. І. Кожедуба (Харків)

Престижний військовий виш, в якому готують військових льотчиків, пілотів бойових гелікоптерів, командирів підрозділів протиповітряної оборони Сухопутних військ та інших висококласних фахівців.

На базі вишу також є Інститут цивільної авіації та факультет післядипломної освіти.

Національна академія Сухопутних військ ім. П. Сагайдачного (Львів)

Тут готують військових фахівців тактичного рівня. У виші можна стати командиром підрозділів механізованих та танкових військ, командирів підрозділів артилерії та інженерних військ. Також у виші навчають спеціалістів з систем та пристроїв ракетних комплексів, з комплексів та приладів артрозвідки, з озброєння та техніки інженерних військ тощо.

Військова академія (Одеса)

У цьому виші йде підготовка командирів підрозділів десантно-штурмових військ та підрозділів морської піхоти, командирів відділень спеціальних операцій, розвідників та фахівців забезпечення.

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації ім. Героїв Крут (Київ)

Цей виш буде особливо цікавим для тих, хто любить ІТ-технології і хоче реалізувати свій потенціал у лавах ЗСУ. Тут готують різноманітних фахівців з комунікаційного та програмного забезпечення.

Військовий інститут ім. С. П. Корольова (Житомир)

Ще один військовий виш із прив'язкою до ІТ. Тут можна навчитися радіоелектронної розвідки, космічної розвідки, управління космічними апаратами, управління безпілотними літальними апаратами (дрони), технічного захисту інформації тощо.

Військовий інститут Національного університету ім. Т. Шевченка (Київ)

Цей виш готує переважно фахівців цивільного напрямку: військових журналістів, військових психологів, військових перекладачів, військових фінансистів, військових аудиторів, фахівців з інформаційно-пропагандистської та розвідувально-інформаційної роботи, військових юристів та інших.

Інститут Військово-Морських сил Національного університету "Морська академія" (Одеса)

Тут проводиться навчання фахівців з експлуатації енергетичних установок, фахівців з радіоелектронних комплексів, комплексів і систем корабельного та берегового озброєння, фахівців з пошуково-рятувальних, водолазних та аварійних робіт у морі.