Обучение в военных заведениях: куда можно поступить и на кого учиться

Сегодня военные специальности востребованы как никогда. В Украине работают несколько высших учебных заведений, которые обеспечивают подготовку военных кадров.

Кто может вступать в военные учебные заведения

Выпускники 9-х классов могут отправляться в военные лицеи. Те, кто имеет среднее образование, могут учиться в высших учебных заведениях МОУ. После колледжа можно стать сержантом или частью старшинского состава, а вузы готовят офицеров.

Поступать в военные учебные заведения могут ребята в возрасте от 17 до 30 лет, а также срочники и военные, находящиеся на контракте в ВСУ.

Нужно ли сдавать НМТ/ВНО

Прием на обучение в военные учебные заведения происходит на конкурсной основе, поэтому ВНО сдавать нужно. В этом году также действительны сертификаты начиная с 2020 года или результат НМТ 2023 года. На НМТ нужно было составить язык, историю и математику.

Что касается контрактников, то им нужно сдавать специальные экзамены.

Сколько нужно учиться

Учеба в училище длится 2 – 3 года, здесь готовят младших бакалавров. В вузах на бакалавра нужно учиться 4 года, на магистра – еще 1,5 года.

Куда можно поступить

Национальный университет воздушных сил им. И. Кожедуба (Харьков)

Престижный военный вуз, в котором готовят военных летчиков, пилотов боевых вертолетов, командиров подразделений противовоздушной обороны Сухопутных войск и других высококлассных специалистов.

На базе вуза также есть Институт гражданской авиации и факультет последипломного образования.

Национальная Академия Сухопутных войск им. П. Сагайдачного (Львов)

Здесь готовят военных специалистов тактического уровня. В вузе можно стать командиром подразделений механизированных и танковых войск, командиров подразделений артиллерии и инженерных войск. Также в вузе обучают специалистов по системам и устройствам ракетных комплексов, по комплексам и приборам артразведки, по вооружению и технике инженерных войск.

Военная академия (Одесса)

В этом вузе идет подготовка командиров подразделений десантно-штурмовых войск и подразделений морской пехоты, командиров отделений специальных операций, разведчиков и специалистов по обеспечению.

Военный институт телекоммуникаций и информатизации им. Героев Крут (Киев)

Этот вуз будет особенно интересен тем, кто любит ИТ-технологии и хочет реализовать свой потенциал в рядах ВСУ. Здесь готовят разных специалистов по коммуникационному и программному обеспечению.

Военный институт им. С. П. Королева (Житомир)

Еще один военный вуз с привязкой к ИТ. Здесь можно научиться радиоэлектронной разведке, космической разведке, управлению космическими аппаратами, управлению беспилотными летательными аппаратами (дроны), технической защите информации и т.д.

Военный институт Национального университета им. Т. Шевченко (Киев)

Этот вуз готовит преимущественно специалистов гражданского направления: военных журналистов, военных психологов, военных переводчиков, военных финансистов, военных аудиторов, специалистов по информационно-пропагандистской и разведывательно-информационной работе, военных юристов и других.

Институт Военно-Морских сил Национального университета "Морская академия" (Одесса)

Здесь проводится обучение специалистов по эксплуатации энергетических установок, специалистов по радиоэлектронным комплексам, комплексам и системам корабельного и берегового вооружения, специалистам по поисково-спасательным, водолазным и аварийным работам в море.