Обираємо майбутнє сьогодні: як правильно розповісти українською про День Гідності та Свободи
21 листопада Україна вкотре зустрічає День Гідності та Свободи у борні проти столітнього ворога. Однак наш народ продовжує мужньо боротися і захищати свою землю та незалежність своєї держави.
Українці, як ніхто, знають ціну незалежности. Тож Освіта 24 (24 Канал) у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" цього разу розповість саме про День Гідності та Свободи та боротьбу нашого народу.
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Як українською розповісти про День Гідності та Свободи
У вісімдесят дев'ятій добірці розкажемо, як правильно розповісти про це свято українською, не вживаючи суржик.
День Гідності та Свободи – державне свято, яке встановили на честь Помаранчевої революції 2004 року та Революції гідності 2013 року.
Наш народ знає справжню ціну свободи. І ми не забуваємо всіх патріотів різних поколінь, які боролися заради України та стали для світу взірцем гідності.
- настояща – справжня;
- борьба – боротьба;
- мір – світ;
- забить – забути;
Президент України Володимир Зеленський у цей день написав: "Завдяки людям, завдяки прагненню нашого народу зберегти для України свободу й незалежність наша держава завжди буде на політичній мапі світу. Завжди вільною та суверенною".
- незавісімость – незалежність;
- всєгда – завжди;
- страна – держава;
У цей день віддаємо шану також усім тим Героям, хто віддав життя за незалежність нашої держави.
Пам'ятаймо: Кожен день війни – це ще один доказ нашої сили та єдності.
- война – війна;
- доказательство – доказ;
Свобода – це вибір, який ми робимо щодня, обираючи майбутнє без страху й пригнічення.
- вибор – вибір;
- будущее – майбутнє;
Пам'ятаємо і про відповідальність за нові покоління, які мріють про мирне і щасливе майбутнє.
- ответственность – відповідальність;
- щаслівий – щасливий;
Українці кожен день демонструють світові: ми вільні, незборимі, нас не зламати і не залякати терором.
- запугати – залякати;
- не сламать – не зламати;
Україна вистоїть і переможе!