Обираємо майбутнє сьогодні: як правильно розповісти українською про День Гідності та Свободи

21 листопада Україна вкотре зустрічає День Гідності та Свободи у борні проти столітнього ворога. Однак наш народ продовжує мужньо боротися і захищати свою землю та незалежність своєї держави.

Українці, як ніхто, знають ціну незалежности. Тож Освіта 24 (24 Канал) у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" цього разу розповість саме про День Гідності та Свободи та боротьбу нашого народу.

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Як українською розповісти про День Гідності та Свободи

У вісімдесят дев'ятій добірці розкажемо, як правильно розповісти про це свято українською, не вживаючи суржик.

День Гідності та Свободи – державне свято, яке встановили на честь Помаранчевої революції 2004 року та Революції гідності 2013 року.

Наш народ знає справжню ціну свободи. І ми не забуваємо всіх патріотів різних поколінь, які боролися заради України та стали для світу взірцем гідності.

настояща – справжня;

борьба – боротьба;

мір – світ;

забить – забути;

Президент України Володимир Зеленський у цей день написав: "Завдяки людям, завдяки прагненню нашого народу зберегти для України свободу й незалежність наша держава завжди буде на політичній мапі світу. Завжди вільною та суверенною".

незавісімость – незалежність;

всєгда – завжди;

страна – держава;

У цей день віддаємо шану також усім тим Героям, хто віддав життя за незалежність нашої держави.

Пам'ятаймо: Кожен день війни – це ще один доказ нашої сили та єдності.

война – війна;

доказательство – доказ;

Свобода – це вибір, який ми робимо щодня, обираючи майбутнє без страху й пригнічення.

вибор – вибір;

будущее – майбутнє;

Пам'ятаємо і про відповідальність за нові покоління, які мріють про мирне і щасливе майбутнє.

ответственность – відповідальність;

щаслівий – щасливий;

Українці кожен день демонструють світові: ми вільні, незборимі, нас не зламати і не залякати терором.

запугати – залякати;

не сламать – не зламати;

Україна вистоїть і переможе!