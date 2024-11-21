Выбираем будущее сегодня: как правильно рассказать на украинском о Дне Достоинства и Свободы
21 ноября Украина в очередной раз встречает День Достоинства и Свободы в борьбе против столетнего врага. Однако наш народ продолжает мужественно бороться и защищать свою землю и независимость своего государства.
Украинцы, как никто, знают цену независимости. Поэтому Образование 24 (24 Канал) в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" на этот раз расскажет именно о Дне Достоинства и Свободы и борьбе нашего народа.
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Как на украинском рассказать о Дне Достоинства и Свободы
У восемьдесят девятой подборке расскажем, как правильно рассказать об этом празднике на украинском, не употребляя суржик.
День Достоинства и Свободы – государственный праздник, который установили в честь Оранжевой революции 2004 года и Революции достоинства 2013 года.
Наш народ знает истинную цену свободы. И мы не забываем всех патриотов разных поколений, которые боролись ради Украины и стали для мира образцом достоинства.
- настояща – справжня;
- борьба – боротьба;
- мір – світ;
- забить – забути;
Президент Украины Владимир Зеленский в этот день написал: "Благодаря людям, благодаря стремлению нашего народа сохранить для Украины свободу и независимость наше государство всегда будет на политической карте мира. Всегда свободным и суверенным".
- незавісімость – незалежність;
- всєгда – завжди;
- страна – держава;
В этот день отдаем дань уважения также всем тем Героям, кто отдал жизнь за независимость нашего государства.
Помните: Каждый день войны – это еще одно доказательство нашей силы и единства.
- война – війна;
- доказательство – доказ;
Свобода – это выбор, который мы делаем ежедневно, выбирая будущее без страха и угнетения.
- вибор – вибір;
- будущее – майбутнє;
Помним и об ответственности за новые поколения, которые мечтают о мирном и счастливом будущем.
- ответственность – відповідальність;
- щаслівий – щасливий;
Украинцы каждый день демонстрируют миру: мы свободны, непобедимы, нас не сломить и не запугать террором.
- ответственность – відповідальність;
- щаслівий – щасливий;
Украина выстоит и победит!