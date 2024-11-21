Українці, як ніхто, знають ціну незалежности. Тож Освіта 24 (24 Канал) у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" цього разу розповість саме про День Гідності та Свободи та боротьбу нашого народу.

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Як українською розповісти про День Гідності та Свободи

У вісімдесят дев'ятій добірці розкажемо, як правильно розповісти про це свято українською, не вживаючи суржик.

День Гідності та Свободи – державне свято, яке встановили на честь Помаранчевої революції 2004 року та Революції гідності 2013 року.

Наш народ знає справжню ціну свободи. І ми не забуваємо всіх патріотів різних поколінь, які боролися заради України та стали для світу взірцем гідності.

  • настояща – справжня;
  • борьба – боротьба;
  • мір – світ;
  • забить – забути;

Президент України Володимир Зеленський у цей день написав: "Завдяки людям, завдяки прагненню нашого народу зберегти для України свободу й незалежність наша держава завжди буде на політичній мапі світу. Завжди вільною та суверенною".

  • незавісімость – незалежність;
  • всєгда – завжди;
  • страна – держава;

У цей день віддаємо шану також усім тим Героям, хто віддав життя за незалежність нашої держави.

Пам'ятаймо: Кожен день війни – це ще один доказ нашої сили та єдності.

  • война – війна;
  • доказательство – доказ;

Свобода – це вибір, який ми робимо щодня, обираючи майбутнє без страху й пригнічення.

  • вибор – вибір;
  • будущее – майбутнє;

Пам'ятаємо і про відповідальність за нові покоління, які мріють про мирне і щасливе майбутнє.

  • ответственность – відповідальність;
  • щаслівий – щасливий;

Українці кожен день демонструють світові: ми вільні, незборимі, нас не зламати і не залякати терором.

  • запугати – залякати;
  • не сламать – не зламати;

Україна вистоїть і переможе!