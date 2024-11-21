Украинцы, как никто, знают цену независимости. Поэтому Образование 24 (24 Канал) в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" на этот раз расскажет именно о Дне Достоинства и Свободы и борьбе нашего народа.

Смотрите также "Украинского должно стать больше": кого и как будут наказывать за общение на русском в учебных заведениях

Как на украинском рассказать о Дне Достоинства и Свободы

У восемьдесят девятой подборке расскажем, как правильно рассказать об этом празднике на украинском, не употребляя суржик.

День Достоинства и Свободы – государственный праздник, который установили в честь Оранжевой революции 2004 года и Революции достоинства 2013 года.

Наш народ знает истинную цену свободы. И мы не забываем всех патриотов разных поколений, которые боролись ради Украины и стали для мира образцом достоинства.

настояща – справжня;

борьба – боротьба;

мір – світ;

забить – забути;

Президент Украины Владимир Зеленский в этот день написал: "Благодаря людям, благодаря стремлению нашего народа сохранить для Украины свободу и независимость наше государство всегда будет на политической карте мира. Всегда свободным и суверенным".

незавісімость – незалежність;

всєгда – завжди;

страна – держава;

В этот день отдаем дань уважения также всем тем Героям, кто отдал жизнь за независимость нашего государства.

Помните: Каждый день войны – это еще одно доказательство нашей силы и единства.

война – війна;

доказательство – доказ;

Свобода – это выбор, который мы делаем ежедневно, выбирая будущее без страха и угнетения.

вибор – вибір;

будущее – майбутнє;

Помним и об ответственности за новые поколения, которые мечтают о мирном и счастливом будущем.

ответственность – відповідальність;

щаслівий – щасливий;

Украинцы каждый день демонстрируют миру: мы свободны, непобедимы, нас не сломить и не запугать террором.

ответственность – відповідальність;

щаслівий – щасливий;

Украина выстоит и победит!