Найдорожче в світі слово: найкращі вірші до Дня матері для найрідніших

11 травня у 2025 році в Україні відзначають одне з найтепліших свят – День матері. У цей день діти безмежно дякують своїм найріднішим за неоціненну любов, турботу та підтримку.

Слова вдячності висловлюють як у прозі, так і у віршах. 24 Канал з нагоди свята пропонує зворушливі вірші, якими ви можете привітати своїх матерів.

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Найкращі вірші до Дня матері

З Днем матері тебе вітаю,

Всього найкращого бажаю!

Здоров'я, сили й довголіття,

Щоб святкувала ти століття!

Матусю, люба, в знак пошани

Весь світ нехай слухняним стане!

Всі квіти на землі — для тебе.

Всміхайся, більш мені не треба.

***

Мамині руки так пахнуть любов'ю,

Очі та серце повні тривог,

З Днем матері – тобі тихо промовлю,

Хай береже і хранить тебе Бог!

Хай дарує здоров'я багато,

Щоб щоразу сильніше тебе обіймати!

***

Дорогу мою матусю

З святом я вітаю!

Щоб усе в житті збулося

Щиро я бажаю!

Будь здорова та щаслива,

Смутку зовсім ти не знай,

Будь завжди така ж вродлива,

Наче квітка, розквітай!

***

Матусю єдина, матусю рідненька,

Щоб ти не хилилась в журбі.

І в осінь, і взимку, весною і влітку,

щастя й здоров'я тобі.

Уклін тобі, мила матусю, лебідко,

За щирість, за ніжність,

За ласку й тепло.

Хай сонце сміється,

хай все удається тобі!

***

Хай дороги стеляться крилато,

Будуть чисті, рівні, як струна,

А добро не оминає хату,

Як не обминає цвіт весна

Хай здоров'я, радість і достаток

Стеляться на вас, як вишні цвіт,

Хай малює доля з буднів свято,

І Господь дарує Вам багато літ.

***

Спасибі, матусю, що життя дарували,

Спасибі, матусю, що Ви нас навчали.

Спасибі, рідненька, за вічну турботу,

За щире бажання добра нам усім.

Хай серце ще довго у грудях палає,

А руки, мов крила, внучат пригортають.

Здоров'я міцного зичимо щиро,

Ласки від Бога, від дітей – тепла,

На многії щасливії літа!

***

Мамо найдорожча,

Мамочко єдина,

Щирі побажання –

Від доні, від сина.

Квіточок пахучих

Принесли багато

В цей травневий ранок,

У велике свято!

***

Ще в колисці немовля

Слово "мама" вимовля.

Найдорожче в світі слово

Так звучить у рідній мові:

Мати,

Матінка,

Матуся,

Мама,

Мамочка,

Мамуся!

Називаю тебе я,

Рідна ненечко моя!