Про Діда Мороза навіть не згадуйте: як українською красиво розповісти про свято Миколая
Вже завтра, 6 грудня, до українських дітей прийде Святий Миколай. Тож вони з нетерпінням очікують на подарунки.
Тож 24 Канал з нагоди свята у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" розкаже, як правильно розповісти українською про отримані дарунки. А також підкаже, які суржикові слова вживати не варто.
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Як правильно українською розповісти про свято Миколая
У дев'яностій добірці також нагадаємо вам, чому до українських діток у жодному разі не приходить Дід Мороз.
- Дід Мороз – Святий Миколай;
Пам'ятайте! Подарунки малечі в Україні приносить Святий Миколай. Він був реальною людиною і за життя творив багато добра. Тому його й називають Святим. Натомість Дід Мороз – вигаданий персонаж, нав'язаний у радянські часи до Нового року.
В Україні ходить Святий Миколай, а не Дід Мороз / колаж 24 Каналу
На свято Миколая усі чемні діти отримують різноманітні подарунки: цукерки, іграшки, зокрема ляльки та машинки.
- празнік – свято, празник;
- подарки – подарунки;
Цікаво! В українській мові немає слова "празнІк", але є гарне розмовне слово "прАзник".
- ігрушка – іграшка;
- конфєти – цукерки;
- кукла – лялька;
Діти в Україні отримують подарунки, а не "подарки" / "Джерела Трускавця"
Якщо ж дитина була нечемна, то батьки попереджають: Миколай може до неї не прийти. Тоді доведеться бути чемним весь наступний рік і чекати подарунків вже у 2025 році.
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- ісправити – виправити;
- ждати і чекати;
- год – рік;
- остатись – залишитись;
- прийдеться – доведеться;
Цікаво! В українській мові є слово "ждати" як синонім до "чекати". Тож суржиковим його вважати не варто.
Однак Миколай пам'ятає про всіх діток і навіть у складний для нашої країни час, обов'язково прийде до кожної дитини і принесе якийсь дар.
- помнити – пам'ятати;
- обізатєльно – обов'язково;
- напоміняніє – нагадування;
Недаремно день Святого Миколая також є для нас нагадуванням, що це свято – не лише можливість отримання подарунків, а й час для добрих справ та милосердя.