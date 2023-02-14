Як говорити з дітьми про любов: найкращі історії кохання від українських класиків

На День святого Валентина у школах буде панувати неймовірна атмосфера. Ми пропонуємо вчителям теж поговорити з учнями про кохання. Але для цього використати романтичні історії кохання з української літератури.

Іноді здається, що українські класики знали про кохання все. Лиш пригадайте, як зворушливо описані видатні історії кохання в літературі. І любов там різна – щаслива, захоплива, трагічна, пише 24 Канал.

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Як говорити з дітьми про любов через літературу

"Тіні забутих предків" – Михайло Коцюбинський

Автор описує у повісті нескінченну любов, реальний і потойбічний вимір. Є історії кохання, які мають "хеппі енд", а є й такі, які не мають фіналу – вони нескінченні, їх складно осягнути холодним розумом. Саме до таких належить любов героїв повісті Івана та Марічки.

Їхня історія символізує вічне кохання – почуття, яке переборює не тільки відстань, але й час, смерть і межі людського існування. Воно одухотворене силою мистецтва та музики, а ще воно містичне.

У повістрі Марічка та Іван постійно разом – їхні стосунки повні чистоти та краси. Він не може жити без неї, і одного дня вони возз'єднаються.

Після обговорення поставте учням кілька запитань:

Чи можливе таке кохання в реальному житті? Як воно проявлятиметься?

Як ви гадаєте, чи дійсно це кохання? Якщо так, то як могла скластися доля закоханих, якщо б Марічка не загинула?

Чи можна назвати це кохання щасливим? Чому?

Одразу зауважте, що правильної відповіді не існує. Нехай діти відповідають так, як відчувають.

"Наталка-Полтавка" – Іван Котляревський

Автор пише про любов рівних за статусом. Багато хто вважає, що в українській літературі письменники більше розповідають про нещасливу та нерівну любов. Але "Наталка-Полтавка" – це зовсім про протилежне.

Серце головної героїні Наталки було зайняте Петром – парубком, із яким вони зростали та дружили ще змалечку. Коли до Наталки приходить свататися возний Тетерваковський, вона відповідає: "Знайся кінь з конем, а віл з волом", тим самим пояснюючи, що для неї важлива соціальна рівність у стосунках.

Крім того, Наталка та Петро рішуче налаштовані на побудову здорових стосунків, та працюють над тим, щоби бути разом. Хлопець на 4 роки пішов на заробітки, аби бути з коханою. Дівчина розчулює всіх на заручинах із возним.

Після обговорення запропонуйте дітям дати відповідь на кілька запитань:

Як ви гадаєте, чи дійсно соціальна рівність мають значення у стосунках?

Що ви думаєте з приводу любовних трикутників? Що робити в такій ситуації?

Пофантазуйте, що сталося б, якби Петро раптово не повернувся? А якби повернувся пізніше?

"Лісова пісня" – Леся Українка

Драма-феєрія від української видатної поетеси розповідає про токсичні стосунки. Всі ж пам'ятають цю прекрасну та трагічну історію кохання Мавки та Лукаша? Це дійсно одна з найвеличніших історій в українській літературі.

Усі учні колись переживали за лісову красуню Мавку, яка закохалася у земного та реального хлопця. Це почуття настільки сильне, що дівчина готова відмовитися від свого чарівного світу та принести все своє життя в жертву коханню.

"Лісова пісня" – це захоплюючий твір, але попри красиву драматургію, стосунки Мавки та Лукаша токсичні. Обговоріть з дітьми це твердження. Нехай діти подумають і спробують дати відповідь на такі запитання:

Із чого починаються гармонійні стосунки?

Які, на їхню думку, токсичні стосунки?

Чи варто кардинально змінювати своє життя заради коханої людини? Які плюси та мінуси такого вчинку?

"Маруся Чурай" – Ліна Костенко

Цей роман розповідає дітям про вірність та зраду. "Моя любов чолом сягала неба, а Гриць ходив ногами по землі", – йдеться у творі.

Авторка розповідає нам, що Маруся давно кохала Гриця. І здавалося, що почуття цілком взаємні, але Гриць був із заможної родини, а його мати не надто хотіла бачити бідну невістку. Тож одного дня Гриць більше не прийшов до Марусі. Натомість стало відомо, що він збирається одружитися з іншою.

Потім Гриць розповідав Марусі, що пішов на такий крок вимушено, виключно заради матері, насправді ж він страждав та кохав лише Марусю.

Цікаво, що Гриць казав, що почувався гірше, аніж Маруся, яку він зрадив. Дівчина ж вважає, що розтоптане зрадою кохання неможливо повернути до життя. І саме тоді сталася трагедія: Гриць випив отруту, яку Маруся приготувала для себе.

Поспілкуйтеся з дітьми на питання щодо цієї історії:

Яи були ці стосунки, як прийнято говорити зараз, "здоровими"? Чи не були вони з самого початку нерівними?

Чи вартує навіть найсильніше кохання життя? Подумайте, чи були "дзвіночки" у стосунках Марусі та Гриця?

Чи потрібно батькам втручатися в життя дітей та вказувати, кого кохати, з ким одружуватися?

Тут також можна пофантазувати та подумати над тим, як би склалося життя Гриця та Марусі, якби вони все ж побралися.

"Місто" – Валер'ян Підмогильний

Цей твір про кохання та егоїзм. Головний герой роману Степан Радченко закохувався не один раз в житті.

Спочатку Степан ніби любить Надійку, але зрештою поводиться із нею ницо. Потім він перебуває у стосунках зі старшою Тамарою Василівною, але вона є для нього лише ще одним епізодом. Згодом Степан зустрічає Зосю, із якою вже не думає про кохання тощо.

Такі самозакохані люди завжди ставлять свої інтереси вище за інтереси інших. І це може завершитися трагічно. Запропонуйте дітям подумати та дати відповідь на декілька запитань:

Чи кохав Степан Радченко хоч когось із дівчат? Чи здатна егоїстична людина на щире кохання?

Чи може справжнє кохання змінити таку людину?

Чи мають майбутнє стосунки, в яких кохає лише один?

Ми бажаємо вам неймовірного та романтичного Дня закоханих. Але не забувайте слова нашого Пророка: "Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями!".