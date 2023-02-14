Как говорить с детьми о любви: лучшие истории с литературы от украинских классиков

В День святого Валентина в школах будет царить невероятная атмосфера. Мы предлагаем учителям тоже поговорить с учениками о любви. Но для этого использовать романтические истории любви по украинской литературе.

Иногда кажется, что украинские классики знали о любви все. Только вспомните, как трогательно описаны выдающиеся истории любви в литературе. И любовь там разная – счастливая, увлекательная, трагическая, пишет 24 Канал.

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Как говорить с детьми о любви через литературу

"Тени забытых предков" – Михаил Коцюбинский

Автор описывает в повести бесконечную любовь, реальное и потустороннее измерение. Есть истории любви, которые имеют "хэппи энд", а есть и такие, у которых нет финала – они бесконечны. Именно к таковым относится любовь героев повести Ивана и Марички.

Их история символизирует вечную любовь – чувство, которое преодолевает не только расстояние, но и время, смерть и пределы человеческого существования. Оно одухотворено силой искусства и музыки, а еще мистическое.

В воздухе Маричка и Иван постоянно вместе – их отношения полны чистоты и красоты. Он не может жить без нее, и однажды они воссоединятся.

После обсуждения задайте ученикам несколько вопросов:

Возможна ли такая любовь в реальной жизни? Как оно будет проявляться?

Как вы думаете, действительно ли это любовь? Если да, то как могла сложиться судьба влюбленных, если бы Маричка не погибла?

Можно ли назвать эту любовь счастливой? Почему?

Сразу заметьте, что правильного ответа нет. Пусть дети отвечают так, как чувствуют.

"Наталка-Полтавка" – Иван Котляревский

Автор пишет о любви равных по статусу. Многие считают, что в украинской литературе писатели больше рассказывают о несчастливой и неравной любви. Но "Наталка-Полтавка" – это совсем об обратном.

Сердце главной героини Наталки было занято Петром – парнем, с которым они росли и дружили еще с детства. Когда к Наталке приходит свататься возный Тетерваковский, она отвечает: "Знайся конь с конем, а вол с волом", тем самым объясняя, что для нее важное социальное равенство в отношениях.

Кроме того, Наталья и Петр решительно настроены на построение здоровых отношений и работают над тем, чтобы быть вместе. Парень на четыре года пошел на заработки, чтобы быть с любимой. Девушка умиляет всех на помолвке с возным.

После обсуждения предложите детям ответить на несколько вопросов:

Как вы думаете, действительно ли социальное равенство имеют значение в отношениях?

Что вы думаете по поводу любовных треугольников? Что делать в такой ситуации?

Пофантазируйте, что бы случилось, если бы Петр внезапно не вернулся? А если бы вернулся позже?

"Лесная песня" – Леся Украинка

Драма-феерия от украинской выдающейся поэтессы рассказывает о токсичных отношениях. Все же помнят прекрасную и трагическую историю любви Мавки и Лукаша ? Это действительно одна из величайших историй в украинской литературе.

Все ученики когда-то переживали за лесную красавицу Мавку, которая влюбилась в земного и реального парня. Это чувство настолько сильно, что девушка готова отказаться от своего волшебного мира и принести всю свою жизнь в жертву любви.

"Лесная песня" – это увлекательное произведение, но, несмотря на красивую драматургию, отношения Мавки и Лукаша токсичны. Обсудите с детьми это утверждение. Пусть дети подумают и попытаются ответить на следующие вопросы:

С чего начинаются гармоничные отношения?

Какие, по их мнению, токсичные отношения?

Стоит ли кардинально менять свою жизнь ради любимого человека? Какие плюсы и минусы такого поступка?

"Маруся Чурай" – Лина Костенко

Этот роман рассказывает детям о верности и предательстве. "Моя любовь лбом достигала неба, а Гриша ходил ногами по земле", – говорится в произведении.

Автор рассказывает нам, что Маруся давно любила Гришу. И казалось, что чувства вполне взаимны, но Гриць был из зажиточной семьи, а его мать не хотела видеть бедную невестку. Однажды Гриць больше не пришел к Марусе. В то же время стало известно, что он собирается жениться на другой.

Потом Гриша рассказывал Марусе, что пошел на такой шаг вынужденно, исключительно ради матери, на самом же деле он страдал и любил только Марусю.

Интересно, что Гриць говорил, что чувствовал себя хуже, чем Маруся, которую он предал. Девушка же считает, что растоптанная изменой любви невозможно вернуть к жизни. И именно тогда произошла трагедия: Гриша выпил яд, который Маруся приготовила для себя.

Пообщайтесь с детьми на вопросы по этой истории:

Какие были эти отношения, как принято говорить сейчас, "здоровыми"? Не были ли они изначально неравными?

Стоит ли даже самая сильная любовь жизни? Подумайте, были ли "колокольчики" в отношениях Маруси и Грица?

Нужно ли родителям вмешиваться в жизнь детей и указывать, кого любить, на ком жениться?

Здесь также можно пофантазировать и подумать над тем, как бы сложилась жизнь Грица и Маруси, если бы они все же обручились.

"Город" – Валерьян Подмогильный

Этот сочинение о любви и эгоизме. Главный герой романа Степан Радченко влюблялся не раз в жизни.

Сначала Степан будто любит Надежду, но в конце концов обращается с ней низменно. Затем он находится в отношениях со старшей Тамарой Васильевной, но она является для него только одним эпизодом. Впоследствии Степан встречает Зосю, с которой уже не думает о любви и т.д.

Такие самовлюбленные люди всегда ставят свои интересы выше интересов других. И это может завершиться трагически. Предложите детям подумать и ответить на несколько вопросов:

Любил ли Степан Радченко хоть кого-нибудь из девушек? Способен ли эгоистический человек на искреннюю любовь?

Может ли настоящая любовь изменить такого человека?

Имеют ли будущее отношения, в которых любит только одно?

Мы желаем вам невероятного и романтического Дня влюбленных. Но не забывайте слова нашего Пророка: "Любите, чернобривые, да не с москалями!".