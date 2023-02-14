Как говорить с детьми о любви: лучшие истории с литературы от украинских классиков
В День святого Валентина в школах будет царить невероятная атмосфера. Мы предлагаем учителям тоже поговорить с учениками о любви. Но для этого использовать романтические истории любви по украинской литературе.
Иногда кажется, что украинские классики знали о любви все. Только вспомните, как трогательно описаны выдающиеся истории любви в литературе. И любовь там разная – счастливая, увлекательная, трагическая, пишет 24 Канал.
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Как говорить с детьми о любви через литературу
"Тени забытых предков" – Михаил Коцюбинский
Автор описывает в повести бесконечную любовь, реальное и потустороннее измерение. Есть истории любви, которые имеют "хэппи энд", а есть и такие, у которых нет финала – они бесконечны. Именно к таковым относится любовь героев повести Ивана и Марички.
Их история символизирует вечную любовь – чувство, которое преодолевает не только расстояние, но и время, смерть и пределы человеческого существования. Оно одухотворено силой искусства и музыки, а еще мистическое.
В воздухе Маричка и Иван постоянно вместе – их отношения полны чистоты и красоты. Он не может жить без нее, и однажды они воссоединятся.
После обсуждения задайте ученикам несколько вопросов:
- Возможна ли такая любовь в реальной жизни? Как оно будет проявляться?
- Как вы думаете, действительно ли это любовь? Если да, то как могла сложиться судьба влюбленных, если бы Маричка не погибла?
- Можно ли назвать эту любовь счастливой? Почему?
Сразу заметьте, что правильного ответа нет. Пусть дети отвечают так, как чувствуют.
"Наталка-Полтавка" – Иван Котляревский
Автор пишет о любви равных по статусу. Многие считают, что в украинской литературе писатели больше рассказывают о несчастливой и неравной любви. Но "Наталка-Полтавка" – это совсем об обратном.
Сердце главной героини Наталки было занято Петром – парнем, с которым они росли и дружили еще с детства. Когда к Наталке приходит свататься возный Тетерваковский, она отвечает: "Знайся конь с конем, а вол с волом", тем самым объясняя, что для нее важное социальное равенство в отношениях.
Кроме того, Наталья и Петр решительно настроены на построение здоровых отношений и работают над тем, чтобы быть вместе. Парень на четыре года пошел на заработки, чтобы быть с любимой. Девушка умиляет всех на помолвке с возным.
После обсуждения предложите детям ответить на несколько вопросов:
- Как вы думаете, действительно ли социальное равенство имеют значение в отношениях?
- Что вы думаете по поводу любовных треугольников? Что делать в такой ситуации?
- Пофантазируйте, что бы случилось, если бы Петр внезапно не вернулся? А если бы вернулся позже?
"Лесная песня" – Леся Украинка
Драма-феерия от украинской выдающейся поэтессы рассказывает о токсичных отношениях. Все же помнят прекрасную и трагическую историю любви Мавки и Лукаша ? Это действительно одна из величайших историй в украинской литературе.
Все ученики когда-то переживали за лесную красавицу Мавку, которая влюбилась в земного и реального парня. Это чувство настолько сильно, что девушка готова отказаться от своего волшебного мира и принести всю свою жизнь в жертву любви.
"Лесная песня" – это увлекательное произведение, но, несмотря на красивую драматургию, отношения Мавки и Лукаша токсичны. Обсудите с детьми это утверждение. Пусть дети подумают и попытаются ответить на следующие вопросы:
- С чего начинаются гармоничные отношения?
- Какие, по их мнению, токсичные отношения?
- Стоит ли кардинально менять свою жизнь ради любимого человека? Какие плюсы и минусы такого поступка?
"Маруся Чурай" – Лина Костенко
Этот роман рассказывает детям о верности и предательстве. "Моя любовь лбом достигала неба, а Гриша ходил ногами по земле", – говорится в произведении.
Автор рассказывает нам, что Маруся давно любила Гришу. И казалось, что чувства вполне взаимны, но Гриць был из зажиточной семьи, а его мать не хотела видеть бедную невестку. Однажды Гриць больше не пришел к Марусе. В то же время стало известно, что он собирается жениться на другой.
Потом Гриша рассказывал Марусе, что пошел на такой шаг вынужденно, исключительно ради матери, на самом же деле он страдал и любил только Марусю.
Интересно, что Гриць говорил, что чувствовал себя хуже, чем Маруся, которую он предал. Девушка же считает, что растоптанная изменой любви невозможно вернуть к жизни. И именно тогда произошла трагедия: Гриша выпил яд, который Маруся приготовила для себя.
Пообщайтесь с детьми на вопросы по этой истории:
- Какие были эти отношения, как принято говорить сейчас, "здоровыми"? Не были ли они изначально неравными?
- Стоит ли даже самая сильная любовь жизни? Подумайте, были ли "колокольчики" в отношениях Маруси и Грица?
- Нужно ли родителям вмешиваться в жизнь детей и указывать, кого любить, на ком жениться?
Здесь также можно пофантазировать и подумать над тем, как бы сложилась жизнь Грица и Маруси, если бы они все же обручились.
"Город" – Валерьян Подмогильный
Этот сочинение о любви и эгоизме. Главный герой романа Степан Радченко влюблялся не раз в жизни.
Сначала Степан будто любит Надежду, но в конце концов обращается с ней низменно. Затем он находится в отношениях со старшей Тамарой Васильевной, но она является для него только одним эпизодом. Впоследствии Степан встречает Зосю, с которой уже не думает о любви и т.д.
Такие самовлюбленные люди всегда ставят свои интересы выше интересов других. И это может завершиться трагически. Предложите детям подумать и ответить на несколько вопросов:
- Любил ли Степан Радченко хоть кого-нибудь из девушек? Способен ли эгоистический человек на искреннюю любовь?
- Может ли настоящая любовь изменить такого человека?
- Имеют ли будущее отношения, в которых любит только одно?