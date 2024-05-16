Національний скарб: як правильно розповісти про свою вишиванку українською
В Україні День вишиванки у 2024 році відзначають 16 травня. Саме сьогодні вас зачарують найкрасивішими вбраннями та національним колоритом.
Тож не полінуйтесь описати вишиванку, яка вам сподобалася найбільше, чи свій національний скарб у гардеробі, красивою українською мовою. І Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" вам у цьому допоможе.
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Як правильно українською розповісти про вишиванку
Вишита сорочка завжди посідала чільне місце у гардеробі кожного українця. Адже зберігала і зберігає наше коріння та ідентичність.
Тож у сімдесят четвертій добірці розкажемо вам, як правильно описати це національне надбання та не зіпсувати свою розповідь суржиком. Зокрема, якщо хочете розказати світові про унікальний візерунок свого регіону.
- вишита і вишивана;
Якщо ви думаєте, який варіант правильний, можете сміливо вживайте обидва.Цікаво! Першим, хто запровадив міську моду на носіння вишиванки, був Іван Франко. Як красиво вона виглядала з-під його піджака, ви можете побачити навіть на 20-гривневій купюрі.
- рубашка – сорочка;
- сама красива – найкрасивіша;
- цвєт – колір;
- красний – червоний;
- ткань – тканина;
- ніть – нитка;
- узор – візерунок, орнамент;
- кружево – мереживо;
Також не забувайте правильно називати елементи своєї вишиванки.
- карман – кишеня;
- воротник – комір, комірець;
- пуговиця – гудзик.
- одягати і одівати;
І майте на увазі: "одягають" сукню, сорочку, спідницю, пальто, шани, плащ. А "одівають" різні аксесуари, прикраси.Тож одягайте сьогодні свою найкращу вишиванку – нехай вона променить барвами та тішить око!