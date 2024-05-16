Национальное сокровище: как правильно рассказать о своей вышиванке на украинском

В Украине День вышиванки в 2024 году отмечают 16 мая. Именно сегодня вас очаруют самыми красивыми нарядами и национальным колоритом.

Поэтому не поленитесь описать вышиванку, которая вам понравилась больше всего, или свое национальное сокровище в гардеробе, красивым украинским языком. І Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" вам в этом поможет.

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Как правильно на украинском рассказать о вышиванке

Вышитая рубашка (укр. вишита сорочка чи вишиванка) всегда занимала видное место в гардеробе каждого украинца. Ведь сохраняла и сохраняет наши корни и идентичность.

Поэтому в семьдесят четвертой подборке расскажем вам, как правильно описать это национальное достояние и не испортить свой рассказ суржиком. В частности, если хотите рассказать миру об уникальном узоре своего региона.

вишита і вишивана;

Если вы думаете, какой вариант правильный, можете смело употребляйте оба.

рубашка – сорочка;

сама красива – найкрасивіша;

цвєт – колір;

красний – червоний;

ткань – тканина;

ніть – нитка;

узор – візерунок, орнамент;

кружево – мереживо;

Первым, кто ввел городскую моду на ношение вышиванки, был Иван Франко. Как красиво она выглядела из под его пиджака, вы можете увидеть даже на 20-гривневой купюре.В украинском языке есть слово "красний", но оно означает "красивый" и не обозначает цвет.

Также не забывайте правильно называть элементы своей вышиванки.

карман – кишеня;

воротник – комір, комірець;

пуговиця – гудзик.

одягати і одівати;

И имейте в виду: "одягають" платье, рубашку, юбку, пальто, шаны, плащ. А "одівають" различные аксессуары, украшения.