Грант на навчання у 2026 році: у яких вишах держава покриє частину контракту

Навчання на контракті не завжди означає, що всю його вартість доведеться оплачувати самостійно. Частина вступників у 2026 році може скористатися державною підтримкою, а до відповідної програми долучилася більшість українських закладів вищої освіти.

Станом на 26 серпня отримати державний грант можна у 207 закладах освіти. Які умови діють для вступників і де саме доступне таке співфінансування – розповідаємо далі.

Як працює державний грант на навчання?

Державний грант призначений для тих, хто здобуватиме вищу освіту на контракті. Держава бере на себе частину витрат на навчання, а самі кошти мають чітке призначення – використати їх можна лише для оплати освіти.

Отримати грант готівкою або витратити його на інші потреби не можна. Водночас повертати ці гроші державі після завершення навчання не потрібно, адже така підтримка є безповоротною і не передбачає обов'язкового відпрацювання.

У 2026 році на грант можуть претендувати вступники на перший курс денної або дуальної форми навчання. У джерелі зазначено, що йдеться про вступників, які мають понад 140, 150 або 170 балів із двох предметів НМТ.

Де можна отримати державний грант?

Станом на 26 серпня до програми долучилися 207 закладів освіти. Серед них є національні й державні університети, приватні заклади, академії, інститути та окремі структурні підрозділи.

Повний перелік учасників програми: у яких закладах можна отримати державний грант у 2026 році