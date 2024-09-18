Держзамовлення на аспірантурі: за що тепер особисто відповідатимуть ректори

МОН визначило кількість місць держзамовлення в аспірантурі на 2024 рік. За чітке виконання наказу будуть нести відповідальність ректори ВНЗ.

16 вересня 2024 року Міністр освіти і науки Оксен Лісовий підписав наказ "Про затвердження обсягів державного замовлення на третьому рівні вищої освіти для підготовки наукових, науково-педагогічних кадрів у 2024 році". Що передбачає цей наказ, читайте в Освіта 24.

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Що визначає наказ про держзамовлення на аспірантуру

У наказі чітко визначаються галузі знань, виші і кількість місць на підготовку фахівців. Зокрема, визначено 29 галузей з яких зроблено замовлення у вишах країни.

Згідно з наказом встановлюється персональна відповідальність за виконання замовлення, достовірність звітності про вступну кампанію 2024 року на ректорів вищих навчальних закладів.

Контроль над даним процесом покладається на заступника міністра Михайла Винницького. Такий Наказ став наслідком скандальної ситуації, яка виникла з зарахуванням аспірантів заднім числом.

Зміна правил під час вступу

Цьогоріч відбулася зміна правил вступу, про що МОН повідомило раніше. Серед нововведень:

МОН скасувало платну аспірантуру в Україні;

тепер в аспірантурі можна вчитись лише на бюджетній формі;

кількість місць у вишах визначало міністерство, а не запити закладів на місця, як було раніше.

Для визначення кількості бюджетних місць в аспірантурі у кожному закладі бралися до уваги наступні критерії:

потенціал наукового керівництва штатними науково-педагогічними та науковими працівниками в певній галузі знань;

кількість успішних захистів дисертацій докторів філософії в певній галузі знань за минулий рік, місце закладу вищої освіти у рейтингах QS World University Rankings, The Times HE World University Rankings чи Шанхайський рейтинг (загальних або галузевих);

термін роботи працівників та кількість їх наукових публікацій у наукометричних базах Scopus або Web of Science Core Collection.

Причиною таких змін і посилення контролю став скандал – аспірантуру почали використовувати військовозобов'язані чоловіки як причину для відстрочки від мобілізації.