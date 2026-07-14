Що означає слово "ділюга" і звідки воно взялося

Іноді достатньо одного слова, щоб зрозуміти, до якого середовища воно належить. "Ділюга" саме з таких. Хтось уживає його щодня, хтось чув лише у фільмах чи соцмережах.

Звідки прийшло слово "ділюга", що означає і чи можна вважати його українським, розповідаємо з посиланням на ресурс "Горох" та мовознавицю Оксану Миколаївну.

Що то за слово – "ділюга"?

Останнім часом можна натрапити на слово "ділюгА" – його частіше можна почути в розмовах, серіалах, відеороликах або соцмережах. Зазвичай так називають якусь "справу": "Є одна ділюга", "Провернули ділюгу". Але чи українське це слово?

Якщо зазирнути у словники, то ви цього слова не зустрінете ніде, окрім "Словника злодійського жаргону". Там пояснюють, що це "пеpедача пpодуктів, куплених в кіоску колонії іншій людині".

Звичайно, у великих містах це слово могло поширитися чи бути більше на слуху у певний період часу, – зазвичай усі згадують кримінальні 90-ті.

Тому "ділюга" – це жаргонізм, що походить від слова "діло". Найбільшого поширення він набув у кримінальному та молодіжному сленгу, де означає справу, оборудку, аферу або ризикований задум. Часто це слово має негативний відтінок і пов'язане з незаконною діяльністю.

Втім, філологиня Оксана Миколаївна розповіла, що її друзі з Запоріжжя вживають слово "ділюгА" у значенні – "оказія, дивна подія". Та просить своїх підписників пояснити чи це так.

Що таке "ділюга" у Запоріжжі: дивіться відео

А у коментарях можна зустріти саме "кримінальні" значення слова.

Як тлумачать слово "ділюга" / Скриншоти коментарів

Цікаво, що "ділюга" не пов'язана з певним регіоном України. Це не діалектизм Полісся, Галичини чи Слобожанщини. Слово прийшло із жаргонного середовища й поширилося майже по всій Україні через масову культуру, кіно, кримінальний сленг і соціальні мережі.

Замість "ділюги" можливо чути: "справа", "задум", "оборудка", "афера" або "витівка" – залежно від контексту.

Цікаво, що словники містять інше дуже схоже слово – "діляга" – той, хто спритно влаштовує свої діла; підприємлива людина, яка в усіх справах дбає лише про особисті інтереси. А в іншому варіанті – "ділок" чи "ділки".

Що ж, якщо ви не чули такого слова, то ви ніяк не були дотичні до кримінально світу. Але коли зустрінете його, то точно уже будете знати значення.